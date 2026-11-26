Kada dani budu tmurni, kišoviti ili hladni pa izlazak napolje nije opcija, u kući lako nastane dosada — naročito kod najmlađih. Ipak, uz nekoliko sitnica koje već imate kod kuće, lako možete da napravite šareni papirni cvijet i zabavite mališane.

Izvor: Tik Tok Printscreen easy_crafts.official

Za ovu kreativnu igru potrebni su samo papirne korpice za kolače, makazice i heftalica, a rezultat je veseli cvijet koji djeca mogu da naprave i sama, uz minimalnu pomoć odraslih. Takva zanimacija posebno je korisna za mališane koji su tek krenuli u vrtić jer kroz igru vježbaju spretnost prstiju, uče kako da slažu boje i postepeno savladavaju rukovanje makazicama.

Postupak je jednostavan i sastoji se od nekoliko koraka. Potrebno je spojiti šest do osam korpica heftalicom, zatim napraviti zareze po ivici na jednakim razmacima kako bi se dobile latice i oblikovati im zaobljene vrhove. Na kraju se slojevi i latice pažljivo rašire da bi cvijet dobio pun oblik.

Gotov cvijet može da posluži kao simpatična narukvica ako se heftalicom pričvrsti na traku, ali i kao zanimljiv ukras za dječiju sobu, sveske ili čestitke.