Najljepše ideje za jelku u malom stanu: Kako da okitite dom kao za Instagram

Najljepše ideje za jelku u malom stanu: Kako da okitite dom kao za Instagram

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Mnogi prave grešku kad ukrašavaju mini jelku, mi vam nudimo jednostavna rješenja za kićenje malog stana za Novu godinu.

Najljepše ideje za jelku u malom stanu Izvor: Shutterstock
  • Ideje za novogodišnju jelku u malom stanu pokazuju da i na ograničenom prostoru može da zablista praznična dekoracija.
  • Nemojte da napravite grešku i da malu jelku pretjerano okitite, već izaberite najljepše ukrase.
  • Jedna mašna od pliša na vrhu jelke može da bude efekna i dovoljna.
  • Mini jelkice grupisane na polici ili složene od predmeta u obliku jelke stvaraju originalnu prazničnu atmosferu.

U malom stanu često se misli da nema dovoljno prostora za prazničnu dekoraciju, ali upravo tu dolazi do izražaja maštovitost i pažljiv odabir novogodišnje jelke.

I na tridesetak kvadrata može da se stvori topla praznična atmosfera, ako se jelka i ukrasi za Novu godinu prilagode prostoru i biraju sa mjerom.

Prvo pravilo je da ne napravite grešku i da malu jelku pretjerano ne okitite. Umjesto gomile sitnih ukrasa, bolje je izabrati nekoliko najljepših i pustiti da oni dođu do izražaja. Tako se izbjegava zagušenost prostora, a jelka dobija eleganciju i jasnoću.

Jedna od ideja je da na vrh jelke stavite samo jednu mašnu od pliša. Taj detalj može da bude efekan i dovoljan, jer unosi toplinu i mekoću, a istovremeno djeluje luksuzno i nenametljivo.

Druga ideja je da se nekoliko mini jelkica grupiše na polici. Kada se poređaju zajedno, stvaraju mali praznični kutak koji privlači pažnju i unosi veselu atmosferu, a ne zauzima mnogo prostora.

Mini jelka može da bude i dio aranžmana sa drugim detaljima – svijećama, lampicama ili zimskim figuricama. Takva kombinacija daje osjećaj bogatstva i topline, a istovremeno ostaje praktična za mali stan.

Na kraju, jelka ne mora uvijek da bude prava ili vještačka. Može da se napravi od predmeta složenih u oblik jelke – knjiga, svijeća, pa čak i kuhinjskih tegli. Ovakva „alternativna jelka“ unosi originalnost i pokazuje da praznični duh ne zavisi od veličine prostora, već od ideje i kreativnosti.

(Lepa i srećna/Mondo)

