Novogodišnja dekoracija u Bijeloj kući pravljena 7 dana: Melanija pokazala svojih 50 jelki

Bijela kuća otkrila praznične ukrase za 2025. Ovogodišnja tema je "Dom je tamo gdje je srce", 50 jelki, hiljade ukrasa i crveno-bijelo-plava praznična dekoracija.

Izvor: Andrew Leyden

Bijela kuća predstavila je božićne ukrase za 2025. pod temom "Dom je tamo gdje je srce", uz vođstvo prve dame Melanije Tramp.

Više od 1.500 volontera postavilo je više od 50 jelki, hiljade ukrasa i prepoznatljive crveno-bijelo-plave detalje.

Praznična dekoracija ove godine dolazi usred velikih građevinskih radova, uključujući i izgradnju nove balske dvorane vrijedne 200 miliona dolara.

Bijela kuća svečano je predstavila svoje božićne ukrase za 2025. godinu, a kao i svake sezone, dekoraciju je osmislila prva dama Melanija Tramp. Ovogodišnja tema, simbolično nazvana "Dom je tamo gdje je srce", naglašava toplinu, porodične vrijednosti i važnost zajedništva tokom praznika.

Prva dama poručila je da praznici treba da nas podsjete na ljubav koju nosimo i stvaranje doma gdje god da se nalazimo. Upravo tom idejom rukovodio se tim od više od 1.500 volontera, koji su nedjelju dana radili na dekoraciji.

Hodnici Bijele kuće ove godine ukrašeni su sa više od 50 božićnih jelki, 210 metara girlandi, 7.500 metara traka i čak 3.500 leptira koji su postali zaštitni detalj dekoracije. Dominantne su crvena, bijela i plava boja, kombinacija koja odražava američku tradiciju i identitet.

U Crvenoj sobi pažnju privlače plavi leptiri, bijele trake sa porukom "njegovanje budućnosti" i ukrasi sa natpisom "Budi najbolji", koji prate dugogodišnju kampanju prve dame. Poseban dio dekoracije posvećen je hraniteljskim porodicama, temi koju Melanija Tramp aktivno podržava.

Novogodišnja dekoracija u Beloj kući

Izvor: BONNIE CASH / UPI / Profimedia

Istočna soba ove godine obilježava veliki jubilej – 250 godina Sjedinjenih Američkih Država, dok je u državnoj trpezariji izložena impozantna Kućica od medenjaka teška više od 56 kilograma, jedan od najfotografisanijih detalja svake sezone.

Novogodišnja dekoracija u Beloj kući

Izvor: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia

Ukrasi su postavljeni uprkos obimnim građevinskim radovima koji su u toku, uključujući rušenje starog istočnog krila i izgradnju nove balske dvorane vrijedne oko 200 miliona dolara.

U našoj galeriji, pogledajte cijelu dekoraciju:

Vidi opis Novogodišnja dekoracija u Bijeloj kući pravljena 7 dana: Melanija pokazala svojih 50 jelki Novogodišnja dekoracija u Beloj kući Novogodišnja dekoracija u Beloj kući Novogodišnja dekoracija u Beloj kući Novogodišnja dekoracija u Beloj kući Novogodišnja dekoracija u Beloj kući Novogodišnja dekoracija u Beloj kući Novogodišnja dekoracija u Beloj kući Novogodišnja dekoracija u Beloj kući Novogodišnja dekoracija u Beloj kući Novogodišnja dekoracija u Beloj kući Novogodišnja dekoracija u Beloj kući Novogodišnja dekoracija u Beloj kući Novogodišnja dekoracija u Beloj kući Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: BONNIE CASH / UPI / Profimedia Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: BONNIE CASH / UPI / Profimedia Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Gripas Yuri/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: BONNIE CASH / UPI / Profimedia Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: BONNIE CASH / UPI / Profimedia Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: BONNIE CASH / UPI / Profimedia Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Andrew Leyden Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Andrew Leyden Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: BONNIE CASH / UPI / Profimedia Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia Br. slika: 13 13 / 13

(Lepa i srećna/Mondo)