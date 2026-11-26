Ovi sastojci mogu biti opasni po životinje i njihovo zdravlje.

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Ako dijelite dom sa krznenim ili pernatim prijateljima, odluka o tome koja sredstva za čišćenje da koristite može biti teška. Mnogi proizvodi za svakodnevnu upotrebu, uključujući dezinfekciona sredstva, osvježivače vazduha i sredstva za ribanje, sadrže sastojke koji mogu ugroziti kućne ljubimce. Prije nego što očistite parket ili prebrišete radne površine u kuhinji, važno je da znate koji sastojci mogu dovesti vaše ljubimce u opasnost.

Kako bismo zaštitili vaše životinje, veterinari su otkrili uobičajene sastojke iz kućne hemije koje vlasnici ljubimaca nikada ne bi trebalo da koriste u svom domu.

Sredstva za čišćenje koja treba izbjegavati u blizini ljubimaca

Uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu mogu sadržati sastojke toksične za ljubimce, kao što su amonijak, fenoli i izbeljivač. Gutanje, pa čak i udisanje isparenja, može izazvati neželjene reakcije, poput problema sa disanjem, otkazivanja jetre i iritacije usne duplje.

Izbjeljivač (varikina)

Izbjeljivač se često koristi za čišćenje različitih površina u kući, ali može biti opasan za kućne ljubimce.

"Izbjeljivač je izuzetno korozivan, pa i gutanje i udisanje mogu izazvati ozbiljna oštećenja", kaže Džejmi Vitenburg, direktorka veterinarske prakse u organizaciji Senior Tail Waggers.

"Gutanje izbjeljivača može izazvati hemijske opekotine usta, grla i digestivnog trakta, dok udisanje isparenja može dovesti do respiratornih problema. Pojedini ljubimci, poput mačaka i ptica, izuzetno su osjetljivi na udisanje isparenja, čak i kada je riječ o razblaženom izbjeljivaču."

Amonijak

Amonijak je čest sastojak sredstava za čišćenje stakla i podova i nikada ga ne bi trebalo koristiti u domovima sa kućnim ljubimcima.

"Isparenja ovih sredstava mogu biti opasna za ljubimce, posebno za mačke i ptice", navodi Vitenburg. "Još je opasnije to što se miješanjem ovih sredstava sa izbjeljivačem stvara gas hloramin, koji može biti smrtonosan i za ljude i za životinje."

Eterična ulja

Mnogi vlasnici smatraju da su eterična ulja, poput ulja čajevca, eukaliptusa i bora, potpuno prirodne i bezbijedne zamjene za kupovna hemijska sredstva, ali su mnoga od njih zapravo toksična za kućne ljubimce.

"Mačke su posebno osjetljive, ali imala sam i pacijenta psa koji je umalo uginuo nakon što mu je vlasnik nanio ulje čajevca na kožu", kaže Vitenburg. "Vlasnici takođe treba da znaju da su i difuzeri sa štapićima koji sadrže ove proizvode podjednako opasni."

Fenoli

Fenoli se koriste u dezinfekcionim sredstvima kako bi se spriječilo širenje klica i bakterija. Iako su efikasni u čišćenju, Vitenburg napominje da su fenoli toksični za mačke. "Gutanje ovih proizvoda može dovesti do otkazivanja jetre i smrtnog ishoda", upozorava ona.

Vidi opis Veterinari savjetuju: 5 sastojaka u sredstvima za čišćenje koje treba da izbjegavate ako imate kućne ljubimce Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: pritnscreen/tiktok/almondandcashie Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: ArtPhoto21/Shutterstock Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: X/screenshot/@buitengebieden Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: TikTok/mauiandthebirds/screenshot Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: facebook/Mei's Cat Sitting Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: facebook/Mei's Cat Sitting Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: facebook/Mei's Cat Sitting Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: facebook/Mei's Cat Sitting Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: facebook/Mei's Cat Sitting Br. slika: 10 10 / 10

Kvaternerna amonijumova jedinjenja

Poput fenola, kvaternerna amonijumova jedinjenja se najčešće nalaze u sredstvima za dezinfekciju i nikada ih ne treba koristiti u blizini ljubimaca.

"Ona mogu izazvati korozivne opekotine na koži i sluzokoži, kao i tešku iritaciju usne duplje ako se progutaju", upozorava Vitenburg. "Mačke su posebno ugrožene zbog svoje navike da se neprestano ližu i čiste krzno."

Šta učiniti ako vaš ljubimac proguta toksično sredstvo za čišćenje?

Ako vaš ljubimac proguta toksično sredstvo za čišćenje ili dođe u kontakt sa njim, potrebno je odmah preduzeti nekoliko ključnih koraka.

"Odmah sklonite toksično sredstvo van domašaja ljubimca. U slučaju gutanja, vlasnici nikada ne bi trebalo da izazivaju povraćanje, jer to zapravo može nanijeti još veću štetu", ističe Vitenburg. "Potrebno je odmah potražiti hitnu veterinarsku pomoć."

(Mondo)