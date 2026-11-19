Ovi faktori su najbitniji u procjeni dnevne količine hrane za vašeg ljubimca.

Izvor: Youtube printscreen / Leo Fucarev

Za zdravlje psa važno je ne samo šta jede, već i koliko hrane dobija. Prevelike porcije mogu dovesti do gojaznosti, dok premale mogu uzrokovati nedostatak hranljivih materija i energije. Koliko hrane pas treba da jede zavisi od njegovog uzrasta, nivoa aktivnosti i zdravstvenog stanja. Kao početna smjernica mogu poslužiti uputstva na pakovanju hrane, piše PetMD.

Od čega zavisi idealna porcija?

Na količinu hrane koja je psu potrebna utiče nekoliko ključnih elemenata. Uzrast je jedan od najvažnijih, jer štencima za rast i razvoj treba više kalorija, proteina i specifičnih nutrijenata nego odraslim psima. Veličina je takođe logičan faktor – veće rase jedu više od malih. Uz to, veoma aktivni psi koji mnogo vježbaju troše više energije i treba im više hrane.

Vidi opis Hranite li svog psa pravilno? Obratite pažnju, previše ili premalo hrane može ozbiljno ugroziti njihovo zdravlje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Leo Fucarev Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube/Leo Fucarev Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Youtube/Leo Fucarev Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Youtube/Leo Fucarev Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Youtube/Leo Fucarev Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube/Leo Fucarev Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Youtube/Leo Fucarev Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube/ @Shizubuchiki Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Youtube/ @Shizubuchiki Br. slika: 9 9 / 9 AD

Važan je i reproduktivni status

Kastriranim i sterilisanim psima potrebno je manje kalorija, dok skotne ženke ili one koje doje imaju povećane energetske potrebe. Trenutna tjelesna kondicija takođe određuje porcije – psi sa viškom kilograma treba da jedu manje, a pothranjeni više.

Konačno, i sama vrsta hrane igra ulogu, jer su neke formule nutritivno gušće, pa su potrebne manje količine. Potrebe svakog psa su individualne i mijenjaju se sa godinama i promjenom životnog stila.

Kako izračunati pravu količinu?

Određivanje tačne količine hrane nije uvijek jednostavno, ali postoji nekoliko smjernica. Najbolje je započeti sa deklaracijom na pakovanju hrane, gdje se nalazi tabela sa preporukama prilagođenim tom proizvodu. Postoje i onlajn kalkulatori kalorija, ali oni daju samo grubu procjenu, a stvarne potrebe psa mogu odstupati od prosjeka i do 50%.

Najprecizniji način za prilagođavanje obroka jeste procjena tjelesne kondicije, u čemu vam uvijek može pomoći veterinar.

Izvor: Shutterstock/Nenov Brothers Images

Ishrana odraslih pasa

Ishrana zdravih odraslih pasa je najjednostavnija jer su završili sa rastom, a njihove potrebe su uglavnom stabilne. Glavni faktor za izračunavanje porcije je njihova težina, ali pritom treba koristiti idealnu, a ne trenutnu težinu.

Ako pas ima višak kilograma, ciljana težina biće niža, a ako je premršav, biće viša. Redovno mjerenje kod veterinara ili na kućnoj vagi za ljubimce pomaže u praćenju napretka. Preporučena dnevna količina hrane zavisi od težine psa i kalorijske vrijednosti hrane. Budući da se različite vrste suve hrane razlikuju po sastavu i energetskoj vrijednosti, ne postoji jedna količina koja odgovara svim psima.

Važno je pratiti da li pas održava zdravu tjelesnu težinu i prema tome prilagođavati njegove obroke. Aktivnijim psima obično je potrebno više hrane, dok oni koji se manje kreću imaju manje energetske potrebe.

štenci jedu granule prvi put Izvor: Youtube / Life With Labradors

Ishrana štenaca

Kod štenaca je situacija složenija jer im u prvim mjesecima treba znatno više kalorija i proteina za pravilan razvoj. Prehrambene potrebe razlikuju se u zavisnosti od rase, pa štenci velikih i gigantskih rasa treba da jedu posebne formule koje podržavaju zdrav razvoj kostiju i zglobova.

Tabele za hranjenje štenaca obično se zasnivaju na težini koju će pas imati kada odraste. Ako imate mješanca, njegovu buduću veličinu možete okvirno procijeniti uz pomoć veterinara.

Ishrana starijih pasa

Psi se smatraju seniorima u različitom uzrastu, u zavisnosti od veličine. Gigantske rase ulaze u starije doba već sa 7 godina, velike sa 8, srednje sa 10, a male i toj (toy) rase sa 11, odnosno 12 godina. Hrana za seniore često sadrži manje kalorija kako bi se spriječilo gojenje usljed smanjene aktivnosti. Takve formule ujedno mogu sadržati i sastojke za podršku zdravlju zglobova.

Koliko obroka dnevno?

Tabele hranjenja na pakovanjima uvijek prikazuju ukupnu dnevnu količinu hrane, koju je potrebno podijeliti na više obroka. Štenci velikih i gigantskih rasa do četiri mjeseca starosti treba da jedu tri obroka, a odrasli i stariji psi istih rasa jedu dva do tri puta dnevno.

Kod malih i srednjih rasa, štencima do četiri mjeseca takođe se daju tri obroka, dok odrasli i seniori jedu dva puta dnevno. Najmanje, toj rase, kao štenci treba da imaju četiri do pet obroka, a nakon šestog mjeseca života prelaze na dva obroka dnevno.

Posljedice nepravilne ishrane

Pravilna ishrana je temelj zdravlja. Iako premale količine hrane dovode do manjka energije i slabijeg imuniteta, prekomjerno hranjenje danas je znatno češći problem. Procjene pokazuju da je čak 59% pasa gojazno, što značajno povećava rizik od niza ozbiljnih stanja. Među njima su bolesti zglobova, otežano disanje, srčani problemi, veća sklonost ka toplotnom udaru, kožni problemi, kamen u mokraćnim putevima i različiti oblici raka. Gojaznost dokazano skraćuje životni vijek i smanjuje njegov kvalitet.

Ako pas već ima višak kilograma, veterinar može preporučiti posebnu dijetalnu hranu. Iako određivanje tačne porcije zahteva trud, ulaganje se vraća kroz zdravije i duže godine sa vašim ljubimcem.