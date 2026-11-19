Milioni ljudi žive sa povišenim krvnim pritiskom, a da toga nisu ni svjesni. Kardiolozi upozoravaju da ovo stanje često ne izaziva nikakve simptome, ali vremenom može ozbiljno da ošteti krvne sudove i poveća rizik od srčanog i moždanog udara.

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Mnogi ljudi izloženi su povećanom riziku od moždanog udara, a da toga nisu svjesni, jer ne provjeravaju ključni zdravstveni pokazatelj - krvni pritisak. Ovo stanje, koje se najčešće razvija bez ikakvih simptoma, direktno je odgovorno za veliki broj srčanih i moždanih udara, piše Express.co.uk.

Opasnost koja se ne vidi

Problem je u tome što se ljudi sa povišenim krvnim pritiskom najčešće osećaju potpuno zdravo, dok su zapravo izloženi opasnosti od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Podaci Svjetske organizacije za moždani udar pokazuju da je visok krvni pritisak povezan sa više od polovine svih moždanih udara u svetu. Dugotrajno povišene vrijednosti mogu da oštete krvne sudove, što dovodi do njihovog sužavanja, začepljenja ili čak pucanja.

Šta kaže stručnjak?

Doktor Frančesko Lo Monako, kardiolog i osnivač klinike National Longevity Clinic, objašnjava da upravo odsustvo simptoma predstavlja najveću prijetnju.

Krvni pritisak je sila kojom krv pritiska zidove arterija, a ako je ta sila previsoka, dodatno opterećuje krvne sudove, srce i druge vitalne organe.

"Visok krvni pritisak jedan je od najvažnijih faktora rizika koje možemo da prepoznamo i liječimo kako bismo smanjili vjerovatnoću moždanog udara. Problem je u tome što mnogi pretpostavljaju da su zdravi jer se dobro osjećaju", ističe doktor Lo Monako.

On dalje objašnjava da ne možete da se oslonite na sopstveni osjećaj kako biste procijenili da li vam je krvni pritisak povišen.

"Neko može da bude aktivan, izgleda zdravo i nema nikakve simptome, a da ipak ima vrijednosti koje zahtjevaju ljekarsku pažnju. Zato je mjerenje krvnog pritiska jednostavan, ali ključan korak u zaštiti dugoročnog zdravlja“, kaže on.

Visok krvni pritisak može godinama da ne daje simptome

Izvor: Shutterstock/Oksana Klymenko

Kako smanjiti rizik?

Najbolji način za smanjenje rizika jeste redovno mjerenje krvnog pritiska. Vrijednosti od 140/90 mmHg ili više, izmjerene u ljekarskoj ordinaciji, odnosno 135/85 mmHg ili više kod kuće, po pravilu se smatraju povišenim.

Važno je napomenuti da jedno merenje nije dovoljno za postavljanje dijagnoze, pa su često potrebne ponovljene kontrole ili kontinuirano praćenje krvnog pritiska kod kuće.

Uz redovne provjere, ljekari savjetuju uravnoteženu ishranu sa ograničenim unosom soli, redovnu fizičku aktivnost, izbjegavanje pušenja i umjerenu konzumaciju alkohola. Sve su to faktori koji pomažu u održavanju zdravog krvnog pritiska.

"Najefikasniji pristup nije traženje jedne čudotvorne namirnice ili dodatka ishrani. Ključ je u razumevanju sopstvenog rizika, provjeri krvnog pritiska i holesterola, kao i pravovremenom rješavanju problema", kaže doktor Lo Monako.

On na kraju savjetuje:

"Ako otkrijete da vam je krvni pritisak povišen, nemojte da paničite, ali nemojte ni da ignorišete stanje. Razgovarajte sa lekarom o tome šta vaši rezultati znače i da li su potrebne promjene životnih navika, lekovi ili kombinacija oba pristupa".

(Mondo)