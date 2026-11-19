Očekuje se da će džepni sat jednog od nastradalih putnika "Titanika" dostići cijenu do 78.900 dolara na aukciji u Velikoj Britaniji sljedeće sedmice.

Izvor: Shutterstock

Meri Mangan (32), vlasnica sata, bila je putnik treće klase na brodu, koji je potonuo u aprilu 1912. godine, kada je poginulo 1.500 ljudi, podsjeća DPA.

Manganova, rođena u Irskoj, putovala je sa velikom grupom putnika iz okruga Mejo na zapadu Irske, koji su sada poznati kao Adergoul 14.

U njenoj grupi bili su Ketrin Mekgovan, brat i sestra DŽon i Meri Burk i Burkova bivša supruga, Ketrin.

Manganova se preselila u SAD i vratila se u Irsku početkom 1912. godine da posjeti porodicu i ukrcala se na "Titanik" u Kvinstaunu, sada Kobu, u južnom dijelu zemlje.

Žuti metalni džepni sat, na kojem su ugravirani inicijali MM, prilično je korodirao nakon vremena u vodama sjevernog Atlantika.

Tijelo Meri Mangan pronađeno je pomoću u kablarskog broda "CS Mekej-Benet" (CS MacKay-Bennett) i kasnije je sahranjeno na moru 22. aprila 1912. godine.

Sat je pronađen na njenom tijelu i vraćen njenoj porodici zajedno sa ostalim stvarima. Sat je nekoliko sedmica bio na izložbi zajedno sa ostatkom kolekcije posvećene Manganovoj u "Titaniku Belfastu", turističkoj atrakciji u Belfastu u Sjevernoj Irskoj.

Aukcijska kuća "Henri Olridž i sin" ponudiće sat na aukciji u Divajzizu u Viltširu u subotu, 21. novembra, na zahtjev porodice.

"Ovaj sat je simboličan na više nivoa, mehanizam je zamrznut u vremenu kroz njegovo uranjanje u Sjeverni Atlantik u ranim jutarnjim časovima 15. aprila 1912. godine, ali je takođe bio vlasništvo putnika treće klase, grupe koja se ponekad zaboravlja", saopšteno je iz aukcijske kuće "Olridž".

(Mondo)