Pogledajte pažljivo ilustraciju i zapamtite šta vam je prvo privuklo pažnju. Da li su to ptica, ljudska lica, mačke ili drvo? Vaš izbor može da otkrije zanimljive detalje o vašem karakteru.

Izvor: Napravljeno uz pomoć veštačke inteligencije

Ponekad je dovoljan samo jedan pogled na sliku da otkrijemo nešto zanimljivo o načinu na koji razmišljamo i doživljavamo svijet oko sebe. Dok će neko odmah da primijeti jedan detalj, drugoj osobi će pažnju da privuče nešto sasvim drugačije. Upravo na toj ideji zasnovan je ovaj zabavni test ličnosti.

Pred vama je ilustracija na kojoj se krije nekoliko različitih oblika. Na prvi pogled možda ćete da vidite samo veliko drvo, ali ako malo bolje pogledate, primijetićete i dvije ljudske siluete, bijelu pticu i dvije mačke. Nemojte dugo da analizirate sliku niti da pokušavate da pronađete sve skrivene detalje. Važno je samo ono što vam je prvo privuklo pažnju.

Zapamtite svoj odgovor, a zatim pročitajte šta vaš izbor može da govori o vašem karakteru.

1. Ako ste prvo vidjeli dvije ljudske siluete

Ako su vam pogled prvo privukla dva lica koja gledaju jedno u drugo, moguće je da ste osoba kojoj su međuljudski odnosi veoma važni. Ljudi su vam često zanimljiviji od stvari, a u razgovorima obraćate pažnju ne samo na ono što neko govori već i na način na koji to radi.

Vjerovatno ste neko ko umije da primijeti promjenu raspoloženja kod drugih, čak i kada pokušavaju da je sakriju. Važna vam je iskrenost, ne volite površne odnose i radije ćete da imate nekoliko bliskih ljudi nego veliki broj poznanika sa kojima ne možete da razgovarate o važnim stvarima.

S druge strane, moguće je da ponekad previše razmišljate o tuđim postupcima i pokušavate da pronađete značenje i tamo gdje ga možda nema. Kada vam je do nekoga stalo, teško vam je da budete ravnodušni, pa često analizirate razgovore i situacije mnogo duže nego što je potrebno.

2. Ako ste prvo vidjeli bijelu pticu

Ukoliko ste najprije primijetili bijelu pticu koja se nalazi u gornjem dijelu ilustracije, vaš izbor se u ovom zabavnom testu povezuje sa slobodnim duhom, optimizmom i željom za novim iskustvima.

Ne volite da imate osjećaj da vas neko sputava ili da morate da živite prema pravilima koja vam ne odgovaraju. Prija vam kada imate dovoljno prostora da sami donosite odluke, istražujete nove stvari i mijenjate pravac kada osjetite da je vrijeme za to.

Ljudi vas možda doživljavaju kao spontanu osobu koja umije da pronađe nešto lijepo čak i u običnim danima. Volite promjene, putovanja, nova poznanstva i situacije koje vam donose drugačiju perspektivu. Rutina vam prija kada vam je potrebna sigurnost, ali teško podnosite osjećaj da se svaki dan ponavlja na isti način.

Ipak, vaša želja za slobodom ponekad može da vas navede da izbjegavate obaveze ili situacije koje zahtijevaju dugoročnu posvećenost. Važno vam je da pronađete ravnotežu između nezavisnosti i odgovornosti.

3. Ako ste prvo vidjeli dvije mačke

Ako su vam dvije mačke pri dnu drveta prve privukle pažnju, vaš izbor se povezuje sa nježnijom, intuitivnom i pomalo zatvorenom stranom ličnosti.

Vjerovatno ste osoba koja ne pušta svakoga lako u svoj svijet. Potrebno vam je vrijeme da nekome ukažete povjerenje, ali kada se to dogodi, umijete da budete veoma odani i posvećeni. Ne morate uvijek da budete u centru pažnje i često vam više prijaju mirna okupljanja i razgovori sa ljudima uz koje možete potpuno da budete svoji.

Moguće je da imate izraženu potrebu za ličnim prostorom. Volite da provodite vrijeme sami, sređujete misli i radite stvari koje vas opuštaju. To ne znači da ne volite društvo, već da vam je važno da sami birate kada ćete da budete okruženi ljudima, a kada vam je potreban mir.

Vaša najveća snaga može da bude sposobnost da prepoznate kome možete da vjerujete. Ipak, ponekad bi vam koristilo da drugima malo lakše pokažete šta osjećate, umjesto da očekujete da sami razumiju vaše ćutanje.

4. Ako ste prvo vidjeli veliko drvo

Ukoliko ste najprije primijetili veliko drvo koje zauzima gotovo cijelu ilustraciju, ovaj izbor se povezuje sa stabilnošću, strpljenjem i potrebom za sigurnošću.

Vjerovatno ste osoba koja ne voli da donosi važne odluke preko noći. Prije nego što nešto uradite, volite da razmotrite različite mogućnosti i razmislite o posljedicama. Ne privlače vas previše neizvjesne situacije, a posebno vam znači kada imate osjećaj da su vam život i odnosi sa bliskim ljudima stabilni.

Ljudi se možda često oslanjaju na vas jer djelujete smireno i pouzdano. Kada nastane problem, trudite se da ne reagujete impulsivno, već da pronađete praktično rješenje. Ne odustajete lako od onoga što vam je važno i spremni ste da uložite mnogo vremena i truda kako biste ostvarili svoje ciljeve.

Ipak, vaša potreba za sigurnošću ponekad može da vas spriječi da prihvatite promjene koje bi vam zapravo prijale. Možda predugo ostajete u poznatim okolnostima samo zato što znate šta možete da očekujete. Ponekad je upravo izlazak iz zone komfora ono što vam je potrebno za novi početak.

I šta ste vi prvo vidjeli? Bez obzira na to da li ste primijetili pticu, ljudske siluete, mačke ili drvo, imajte na umu da je ovo zabavni test ličnosti, a ne naučno potvrđena psihološka procjena. Najzanimljivije je da uporedite svoj odgovor sa odgovorima prijatelja i članova porodice, možda ćete da se iznenadite koliko različito ljudi doživljavaju istu sliku.

(Mondo)