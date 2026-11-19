Slika Vinsenta van Goga "Kesteni u cvjetanju" prodata je za rekordnih 190,4 miliona dolara na aukciji u "Sotbiju" u Njujorku.

Izvor: Screenshot/X/Sotheby's

Ovo je rekordna cijena za Van Gogove slike i druga najviša za bilo koje umjetničko djelo prodato u "Sotbiju", prenijela je agencija DPA.

History was made tonight in the #SothebysNewYork salesroom. Vincent van Gogh’s magnificent ‘Châtaigniers en fleurs’ broke records when it totaled $190.4 million in Legendary: The Blaquier-Arrieta Collection. Watch auctioneer Oliver Barker lead the bidding battle that made it the highest-selling work by the artist ever sold at auction.Van Gogh made Châtaigniers en fleurs in May 1890, shortly after arriving in Auvers. He was immediately taken by the chestnut trees and painted a series of landscapes inspired by them. This canvas stands out for its spectacular coloring and expressive execution. The New York Sales continue tonight with The Modern Evening Auction. Watch the livestream at https://t.co/yuRSO7k1PE — Sotheby's (@Sothebys)November 19, 2026

Tu čast drži "Portret Elizabete Lederer" slikara Gustava Klimta, prodat prije godinu dana u istoj kući za 236,4 miliona dolara.

Van Gog je naslikao pejzaž tokom posljednja dva mjeseca svog života, nakon što je bio tek pušten iz psihijatrijske bolnice Sen Remi.

Preselio se u živopisno selo sjeverozapadno od Pariza, gdje je, prema navodima "Sotbija", Van Gog doživio snažan talas optimizma i energije koji se prelio na njegova platna.

Aukcijsku prodaju su pokušali da spriječe potomci njemačkog izdavača Samuela Fišera, koji je rekao da je porodica prodala ovu sliku 1936. godine pod pritiskom nacista, kada su bili primorani da pobjegnu iz Berlina.

(Srna)