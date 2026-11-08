U Zagreb stigla poznata izložba koju je vidjelo više od 11 miliona ljudi: Ovdje postajete dio Van Gogovih slika

Jedna od najpoznatijih multimedijalnih izložbi na svijetu otvorena je na Zagrebačkom velesajmu. Posjetioci imaju priliku da zakorače u svijet čuvenog slikara, okruženi ogromnim digitalnim projekcijama, muzikom, svjetlosnim efektima i mirisima.

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Jedan od najpoznatijih umjetničkih spektakala na svijetu, "Van Gogh Alive", od petka, 6. novembra, je dostupan i publici u Zagrebu.

Posjetioce očekuje nesvakidašnje iskustvo u kojem se umjetnost, svjetlost, muzika i pokretne slike spajaju u jedinstven doživljaj. Ulaznice su već u prodaji, a interesovanje je veliko. Postavka je smještena u Paviljonu 10A na Zagrebačkom velesajmu, a posjetioci će moći da je obiđu do 27. januara 2027. godine.

Iako se često naziva izložbom, "Van Gogh Alive" zapravo je mnogo više od klasičnog predstavljanja umjetničkih djela. U Zagrebu neće biti izložene originalne slike čuvenog holandskog slikara, već će njegova umjetnost biti predstavljena kroz digitalne projekcije i iskustvo koje uključuje više čula.

Prema podacima organizatora, ovaj svjetski fenomen do sada je posjetilo više od 11 miliona ljudi u 115 gradova širom svijeta. Zagrebačka publika imaće priliku da vidi više od 3.000 slika i vizuelnih prikaza inspirisanih stvaralaštvom jednog od najvećih umjetnika u istoriji.

Svjetlost, muzika i slike koje okružuju posjetioce

Centralni dio postavke čini velika galerija opremljena tehnologijom SENSORY4, koju je razvila kompanija Grande Experiences.

Za razliku od tradicionalnih muzeja, gdje se slike posmatraju sa određene udaljenosti, ovdje umjetnička djela prekrivaju zidove i podove, stvarajući utisak da se posjetilac nalazi unutar samih slika.

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Čuveno "Zvjezdano nebo" neće biti samo prikaz na zidu – njegove boje i oblici prostiraće se oko posjetilaca, dok će ogromni suncokreti djelovati kao da rastu iz prostora. Sve je praćeno pažljivo odabranom klasičnom muzikom, svjetlosnim efektima i mirisima, čime se stvara potpuno drugačiji doživljaj Van Gogovog stvaralaštva.

Ideja je da posjetioci ne budu samo posmatrači već da postanu dio umjetničkog svijeta koji ih okružuje.

Van Gogova soba i virtuelno putovanje kroz umjetnikov život

Jedna od zanimljivijih atrakcija je i takozvana Van Gogova soba, trodimenzionalna rekonstrukcija njegove čuvene slike "Spavaća soba u Arlu".

Namještaj, boje i karakteristična perspektiva sa slike preneseni su u stvarni prostor, kroz koji posjetioci mogu da prošetaju i dožive ambijent koji je umjetnik ovjekovječio na svom platnu.

Za one koji žele da se i sami oprobaju u umjetnosti, organizovana je kreativna radionica crtanja i bojenja. Namijenjena je svim generacijama, a posjetioci će imati priliku da naprave sopstvenu interpretaciju poznatih Van Gogovih motiva.

Posebnu pažnju privlači i novitet pod nazivom "Finding Vincent VR". Riječ je o virtuelnom iskustvu u trajanju od 15 minuta, tokom kojeg posjetioci uz pomoć VR tehnologije putuju kroz umjetnikov život, pejzaže i mjesta koja su ga inspirisala.

Ovaj sadržaj dodatno se naplaćuje, a djeca mlađa od osam godina moraju biti u pratnji roditelja.

Organizatori očekuju najveće gužve tokom vikenda, pa se posjetiocima koji imaju mogućnost savjetuje da izložbu obiđu radnim danima. Osim što će tada vjerovatno biti manje gužve, ulaznice su i jeftinije. Cijena ulaznice za odrasle iznosi 18 evra radnim danima, dok je vikendom 20 evra.

(EUpravo zato)