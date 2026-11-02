Dijalog klavira i tapana: Koncert Vasila Hadžimanova i Aleksandra Petrova u Banskom dvoru

Jedan od najistaknutijih džez pijanista regionalne scene Vasil Hadžimanov i vrstan perkusionista Aleksandar Petrov održaće koncert u srijedu, 4. novembra u 20 časova u Koncertnoj dvorani Banskog dvora.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Ulaznice po cijeni od 20 KM mogu se kupiti na biletarnici Banskog dvora, svakog radnog dana od 12.00 do 18.00 časova", navodi se u saopštenju.

Ističe se da je Vasil Hadžimanov, pijanista, kompozitor i aranžer, diplomirao na prestižnom muzičkom koledžu Berkli u Bostonu, te da svoj prepoznatljiv muzički izraz gradi na autentičnom spoju balkanskog muzičkog nasljeđa i savremenih džez, fank i vorld mjuzik uticaja.

Kao osnivač sastava "Vasil Hadžimanov bend", tokom višedecenijske karijere ostvario je brojne nastupe u zemlji i inostranstvu, sarađujući sa istaknutim muzičarima međunarodne scene. Sa Aleksandrom Petrovim, sa kojim ga veže dugogodišnja muzička saradnja, Hadžimanov će publici predstaviti svojevrstan dijalog klavira i tapana, u kojem se prepliću autorske kompozicije i obrade odabranih narodnih pjesama.

"Ovaj susret donosi neposredan i intimniji doživljaj muzike dvojice umjetnika, oslonjen na improvizaciju, snažnu ritmičku energiju i slobodu muzičkog izraza", pojašnjavaju iz Banskog dvora.