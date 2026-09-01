Fotografija koja čuva emociju: U Banskom dvoru 15. međunarodna izložba "Photo emotion"

Univerzitetski foto kino klub Banjaluka organizuje 15. Međunarodnu izložbu fotografija "Photo emotion", koja će biti otvorena 4. septembra u Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor.

Izvor: Univerzitetski foto kino klub Banjaluka

Izložba počinje u 19.30 časova, a petnaesto izdanje potvrđuje kontinuitet ovog događaja i njegovu međunarodnu dimenziju.

"Photo emotion" fotografiju predstavlja ne samo kao tehniku bilježenja stvarnosti, već i kao autonomni umjetnički izraz, način mišljenja i oblik komunikacije.

U središtu izložbe je način na koji fotografija kreira emociju, čuva je u vremenu i od prolaznog trenutka stvara trajno iskustvo.

Iz Univerzitetskog foto kino kluba Banjaluka pozivaju ljubitelje fotografije i umjetnosti da posjete izložbu i pogledaju radove predstavljene u okviru ovogodišnjeg izdanja.