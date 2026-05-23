"Noć muzeja" u Banjaluci: Otvorena izložba posvećena Dragomiru Bojaniću Gidri

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
U Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci otvorena je izložba "Pažnja! Snima se" posvećena glumcu Dragomiru Bojaniću Gidri, u okviru manifestacije "Noć muzeja".

U Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci večeras je, povodom manifestacije "Noć muzeja", otvorena izložba "Pažnja! Snima se", posvećena legendarnom glumcu Dragomiru Bojaniću Gidri.

Izložba je nastala u saradnji Istorijskog arhiva Srbije i Arhiva Republike Srpske, a autor postavke je istoričar Slavko Stepanović. Organizovana je povodom 70 godina od početka glumačke karijere Dragomira Bojanića Gidre, jednog od najprepoznatljivijih glumaca jugoslovenskog i srpskog filma.

  Direktor Arhiva Republike Srpske Bojan Stojnić rekao je da je Gidra obilježio jednu epohu domaće kinematografije i televizije.

"Gidra je bio glumac snažne pojave, jedinstvenog šarma i energije. Bio je glumac koji nije glumio, već je svoje uloge na neki način živio", rekao je Stojnić.

On je podsjetio da je Bojanić ostvario više od 100 filmskih i televizijskih uloga, a da je publika posebno pamti po ulozi Žike Pavlovića u serijalu "Lude godine", odnosno "Žikina dinastija".

Stojnić je naveo i da je Gidra pod pseudonimom Entoni Gidra tokom šezdesetih godina snimio veliki broj vesterna i akcionih filmova u Italiji.

U okviru "Noći muzeja" bogat program organizovan je i u Muzeju Republike Srpske.

  Koordinator manifestacije Tamara Lukač rekla je da je ove godine "Noć muzeja" obilježena u 37.000 muzeja širom 150 zemalja.

Za posjetioce su organizovane radionice za djecu inspirisane srednjim vijekom, "Lov na muzejsko blago", kao i interaktivni sadržaji u saradnji sa Udruženjem "Red Bijelog orla".

Posjetioci su imali priliku da isprobaju vitešku opremu i prisustvuju scenskom prikazu borbe vitezova, dok je muzički dio programa upotpunio koncert Gradskog tamburaškog orkestra.

