Kako je Gidra organizovao premijeru ''Žikinih godina'' za ranjenike na VMA

Gidra Bojanić je u jednom od posljednjih intervjua ispričao zašto je Oliveru Marković odveo u bolnicu i kako je premijeru "Žikine ženidbe" napravio za ranjenike.

Srpski glumac Dragomir Bojanić Gidra za sobom je ostavio bezbroj uloga po kojima će ga Balkan zauvijek pamtiti. Ali malo ljudi zna da je premijeru jednog filma organizovao u bolnici, za posebne goste koji su ga ranije zadužili.

Gidra je o premijeri flima na Vojno-medicinskoj akademiji pričao u intervjuu za "TV Novosti", koji je dao zajedno sa Oliverom Marković, tadašnjom filmskom partnerkom.

Slavni glumac dva puta je bolovao od raka, od kojeg je na kraju i preminuo, a zabavljao je pacijente i doktore do posljednjeg trenutka, što je svojevremeno otkrila njegova kćerka. Međutim, mnogi ne znaju da je između dva bolovanja Gidra uradio nešto za ratne invalide u bolnici, što tjera suze na oči.

Premijeru filma "Žikina ženidba" Bojanić je upriličio u bolničkoj sobi na VMA. Poveo je i Oliveru Marković kako bi ratnim invalidima, koji su ga bodrili dok je prvi put bio teško bolestan, pokušao da se oduži što mu nisu dozvolili da klone duhom.

Te 1992, Gidra je obećao da će film odnijeti i prikazati prvo na VMA, prije nego što ga vidi publika u bioskopima.

"Ležao sam tamo i oporavljao se od bolesti, a pored mene je bilo dosta mladog svijeta, koji je u ovim nesrećnom vremenu i ratu ostao bez dijela mladosti. Ti invalidi su me bodrili, dolazili kod mene kao na hodočašće i bili raspoloženiji od mene. Obećao sam im premijeru na VMA i održao obećanje", rekao je on.

Poveo je i filmsku partnerku, koja se u bolnici ponašala kao da je na "pravoj" premijeri, prisjetio se on.

"Srce mi je ludo zaigralo kada se Olivera duboko poklonila i rekla im 'Veliko vam hvala'. Pustili smo im film. Profesori i ljekari su bili uzdržani u reakcijama, a ranjenici su se zacenjivali od smeha. Ima li nešto ljepše od toga", rekao je on.

Komedija je pravi tračak nade u teškom i mračnom vremenu, rekao je on tada.

"Padaju u vodu sva predomišljanja o tome da li je moralno ili ne baviti se umjetnošću u ovako teškom vremenu. Dovoljno je da samo uđem kod tih mladih invalida i da ih nasmijem. Ništa da ne učinim. A eto pitao sam se kako će oni reagovati na sva ta naša kreveljenja u filmu", rekao je on.

"Zasmijati publiku do suza je fenomen koji rijetko ko može postići i to treba i te kako cijeniti. Razgaliti i nasmijati publiku danas, kada je toliko crnog i nesrećnog oko nas, to je po meni najhumanije što čovjek našeg naziva može da uradi", rekla je tada Markovićeva.

