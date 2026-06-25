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Jubilej u Banskom dvoru: Otvara se 30. Klupska izložba fotografija u Banjaluci

Jubilej u Banskom dvoru: Otvara se 30. Klupska izložba fotografija u Banjaluci

Autor Haris Krhalić
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U izložbenom salonu Banskog dvora u Banjaluci biće otvorena jubilarna 30. Klupska izložba fotografija Univerzitetskog foto kino kluba.

30. klupska izložba fotografija Izvor: Univerzitetski foto kino klub Banjaluka

Univerzitetski foto kino klub Banjaluka organizuje 30. Klupsku izložbu fotografija, koja će biti otvorena u Izložbenom salonu Kulturnog centra Banski dvor u Banjaluci.

Otvaranje izložbe zakazano je za petak, 26. juna 2026. godine, u 20.00.

Jubilarna, trideseta po redu klupska izložba predstavlja selekciju savremenog fotografskog stvaralaštva članova Univerzitetskog foto kino kluba, jednog od najaktivnijih i najdugovječnijih foto-klubova u Bosni i Hercegovini.

Izložba donosi raznovrsne autorske poetike, tematske pristupe i vizuelne izraze, potvrđujući kontinuitet i razvojnu energiju klupske fotografije.

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Tagovi

izložba Banski dvor Banjaluka

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