Jubilej u Banskom dvoru: Otvara se 30. Klupska izložba fotografija u Banjaluci

U izložbenom salonu Banskog dvora u Banjaluci biće otvorena jubilarna 30. Klupska izložba fotografija Univerzitetskog foto kino kluba.
Univerzitetski foto kino klub Banjaluka organizuje 30. Klupsku izložbu fotografija, koja će biti otvorena u Izložbenom salonu Kulturnog centra Banski dvor u Banjaluci.
Otvaranje izložbe zakazano je za petak, 26. juna 2026. godine, u 20.00.
Jubilarna, trideseta po redu klupska izložba predstavlja selekciju savremenog fotografskog stvaralaštva članova Univerzitetskog foto kino kluba, jednog od najaktivnijih i najdugovječnijih foto-klubova u Bosni i Hercegovini.
Izložba donosi raznovrsne autorske poetike, tematske pristupe i vizuelne izraze, potvrđujući kontinuitet i razvojnu energiju klupske fotografije.