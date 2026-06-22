logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki uspjeh u Rusiji: Predstava „Zaboravljena priča“ Dječijeg pozorišta RS osvojila nagradu na festivalu u Kazanju

Veliki uspjeh u Rusiji: Predstava „Zaboravljena priča“ Dječijeg pozorišta RS osvojila nagradu na festivalu u Kazanju

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Predstava „Zaboravljena priča“ Dječijeg pozorišta Republike Srpske, u režiji Andreja Boke, osvojila je nagradu za najbolju scenografiju na festivalu u Kazanju.

Diploma Šombai festa dodijeljeni predstavi „Zaboravljena priča“ u Rusiji. Izvor: Dječije pozorište RS

Predstava Dječijeg pozorišta Republike Srpske "Zaboravljena priča" u režiji Andreja Boke osvojila je nagradu za scenografiju na Međunarodnom festivalu lutkarskih pozorišta u Kazanju.

Na "Šombai festu", koji je završen juče, takmičilo se 14 profesionalnih pozorišta u sedam kategorija, saopšteno je iz Dječijeg pozorišta Srpske.

"Autor scenografije ove predstave Sandra Nikač vizuelnom poetikom prostora nije ostavila ravnodušnim petočlani žiri koji su činili najugledniji ruski teoretičari i stručnjaci lutkarske umjetnosti", ističu iz ovog pozorišta.

Iz Dječijeg pozoršta naveli su da je ova nagrada posebna u odnosu na sve druge jer je postavka zahtjevne i monumentalne scenografije na sceni teatra "Ekijat" u Kazanju bila najizazovniji dio priprema za avio-transport.

"Uz svesrdnu pomoć ruskih kolega, tehničari Dječijeg pozorišta Branislav Knežević, Vid Miletić, Nebojša Raljić, Srđan Marinković, Saša Šuman i Boris Bijelić su u radionicama `Ekijata` tri dana prilagođavali sve elemente scenografije. Ovo je nagrada i vrsnim stručnjacima koji čine tehniku Dječijeg pozorišta Republike Srpske", kažu u ovom pozorištu.

Ansambl predstave "Zaboravljena priča", koji su činili Božana Bijelić, Nikola Milaković, Zorana Šuman i Aleksandar Runjić, u dva izvođenja u Kazanju doživio je ovacije publike.

Ovaj uspjeh potvrđuje da se Dječije pozorište Republike Srpske svrstava u najuglednije i najuspješnije evropske teatre, ističe se u saopštenju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dječije pozorište RS nagrada

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA