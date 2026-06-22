Veliki uspjeh u Rusiji: Predstava „Zaboravljena priča“ Dječijeg pozorišta RS osvojila nagradu na festivalu u Kazanju

Predstava „Zaboravljena priča“ Dječijeg pozorišta Republike Srpske, u režiji Andreja Boke, osvojila je nagradu za najbolju scenografiju na festivalu u Kazanju.

Izvor: Dječije pozorište RS

Predstava Dječijeg pozorišta Republike Srpske "Zaboravljena priča" u režiji Andreja Boke osvojila je nagradu za scenografiju na Međunarodnom festivalu lutkarskih pozorišta u Kazanju.

Na "Šombai festu", koji je završen juče, takmičilo se 14 profesionalnih pozorišta u sedam kategorija, saopšteno je iz Dječijeg pozorišta Srpske.

"Autor scenografije ove predstave Sandra Nikač vizuelnom poetikom prostora nije ostavila ravnodušnim petočlani žiri koji su činili najugledniji ruski teoretičari i stručnjaci lutkarske umjetnosti", ističu iz ovog pozorišta.

Iz Dječijeg pozoršta naveli su da je ova nagrada posebna u odnosu na sve druge jer je postavka zahtjevne i monumentalne scenografije na sceni teatra "Ekijat" u Kazanju bila najizazovniji dio priprema za avio-transport.

"Uz svesrdnu pomoć ruskih kolega, tehničari Dječijeg pozorišta Branislav Knežević, Vid Miletić, Nebojša Raljić, Srđan Marinković, Saša Šuman i Boris Bijelić su u radionicama `Ekijata` tri dana prilagođavali sve elemente scenografije. Ovo je nagrada i vrsnim stručnjacima koji čine tehniku Dječijeg pozorišta Republike Srpske", kažu u ovom pozorištu.

Ansambl predstave "Zaboravljena priča", koji su činili Božana Bijelić, Nikola Milaković, Zorana Šuman i Aleksandar Runjić, u dva izvođenja u Kazanju doživio je ovacije publike.

Ovaj uspjeh potvrđuje da se Dječije pozorište Republike Srpske svrstava u najuglednije i najuspješnije evropske teatre, ističe se u saopštenju.