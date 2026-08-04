Prizor potpuno crvenog asfalta šokira vozače: Mnogi smatraju da je genijalan izum, evo čemu služi (Video)

Neobični crveni putevi u Indiji nisu umjetnost, već spas za divlje životinje! Specijalna hrapava podloga u rezervatima tjera vozače da prirodno uspore i sprečava stradanje životinja pod točkovima.

Izvor: Instagram/james_stew/Printscreen

Vozače koji prolaze jednim dijelom indijske savezne države Madja Pradeš dočekuje prizor koji izgleda kao ogromna crveno-crna šahovska tabla. Nije riječ o ukrasu ni umjetničkoj instalaciji, nego o novom pokušaju smanjenja brzine i zaštite divljih životinja na saobraćajnici koja prolazi kroz rezervat tigrova Virangana Durgavati.

Crvene oznake postavljene su na brdovitom dijelu državnog puta NH-45 između Bopala i Džabalpura. Na dva kilometra dugoj kritičnoj dionici preko asfalta je nanesen crveni termoplastični materijal debljine pet milimetara, raspoređen u velike pravougaonike. Upečatljiva boja vozaču jasno pokazuje da ulazi u osjetljivu zonu, dok blago uzdignuta površina pod točkovima stvara lagane vibracije i zvuk. Cilj je navesti vozače da prirodno uspore, bez snažnih udaraca klasičnih ležećih policajaca ili iznenadnog kočenja.

Projekat je predstavljen krajem 2025. godine, ali je sada privukao novu pažnju nakon najava da bi slične crvene oznake mogle postati standard na indijskim putevima koji prolaze kroz šumska i ekološki osjetljiva područja. Njihova je prednost to što ne zahtijevaju prekopavanje postojećeg puta, ne utiču na odvodnjavanje i proizvode manje buke od klasičnih vibracionih traka. Mogu se relativno jednostavno održavati ili ukloniti ako se pokaže da postoji bolje rješenje.

Crvena površina ipak je samo najuočljiviji dio mnogo većeg zahvata. Cijeli projekat obuhvata gotovo 12 kilometara puta kroz rezervat, uz koje je izgrađeno 25 prolaza za životinje ispod puta. Ograde uz kolovoz bi trebalo da spriječe njihov izlazak pred automobile i usmjere ih prema bezbjednim prolazima. Na mostovima i prelazima postavljene su kamere za praćenje kretanja životinja, dok je dodatna rasvjeta izvedena solarnim sistemima.

Potreba za takvim rješenjima u Indiji je velika. Prema podacima koje prenosi "Economic Times", tokom 2024. godine na državnim putevima kroz šumska područja poginule su 582 životinje, u odnosu na 508 godinu ranije. Problem je dodatno izražen kada se stari dvotračni putevi prošire na četiri trake, jer se tada povećavaju brzine i količina saobraćaja, dok prirodni putevi životinja ostaju isti.

Indijske vlasti tvrde da na pilot-dionici tokom prvih šest mjeseci nije zabilježena nijedna nesreća sa smrtnim ishodom, ali za ozbiljnu procjenu efikasnosti ipak će biti potrebno duže praćenje. Zato se razmatraju dodatni projekti na još nekoliko šumskih saobraćajnica. Ako se pokaže da crveni put zaista usporava vozače i smanjuje broj naleta na životinje, ovaj neobični prizor mogao bi uskoro postati uobičajen na mnogim indijskim autoputevima.

(Jutarnji/MONDO)