Alarm zbog zaraza u regionu: Pojačane kontrole farmi u Srpskoj, upućen apel za oprez

Nova žarišta zaraznih bolesti životinja u BiH i okruženju upalila su alarm. Veterinarska inspekcija RS najavila je pojačane kontrole i upozorila farmere na oprez.

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Usljed pojave različitih zaraznih bolesti životinja kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama okruženja, veterinarska inspekcija Republike Srpske vršiće pojačanu kontrolu prometa, obilježavanja i sprovođenja obaveznih mjera kod domaćih životinja, kao i kontrolu prometa namirnica životinjskog porijekla koji je direktno povezan sa prometom domaćih životinja, saopšteno je iz Inspektorata RS.

Kako su naveli, u Republici Srpskoj nedavno je potvrđena afrička kuga svinja, a pravovremenim djelovanjem nadležnih službi situacija je stavljena pod kontrolu. Ipak, iz Inspektorata Republike Srpske upozoravaju da je bolest i dalje prisutna, da nema prostora za opuštanje i da je neophodna ozbiljnost i odgovornost svih građana.

Poseban oprez, kako navode, zahtijeva činjenica da je afrička kuga svinja prisutna i u zemljama okruženja – Srbiji i Hrvatskoj, na samoj granici sa BiH, odnosno Republikom Srpskom, gdje je registrovan veliki broj žarišta.

"Imajući u vidu lakoću prenosa bolesti, neophodan je dodatni oprez i poštovanje svih propisanih mjera", navodi se u saopštenju.

Istakli su da je na području Federacije BiH proteklih dana potvrđena bruceloza na 39 imanja, zbog čega je, prema podacima nadležnih službi, eutanazirano 130 životinja.

U Inspektoratu podsjećaju da je bruceloza zoonoza, odnosno bolest koja se može prenijeti sa životinja na ljude. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u prva četiri mjeseca 2026. godine zabilježen je 51 slučaj oboljelih ljudi od bruceloze.

Takođe, na području Srbije potvrđene su boginje ovaca i koza, dok je u Hrvatskoj potvrđena kuga malih preživara, koja je ponovo aktuelna i u Rumuniji, na granici sa Srbijom.

Naglašavaju da je Veterinarska inspekcija Republike Srpske kontinuirano angažovana na provođenju mjera u cilju suzbijanja i sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti životinja, međutim značajniji doprinos u ovoj borbi mogu dati i sami uzgajivači.

"Skrećemo pažnju farmerima da ne prodaju i ne kupuju životinje bez neophodne veterinarske dokumentacije, da ograniče ulazak drugih lica i vozila na farme, te da svakodnevno primjenjuju biosigurnosne, higijenske i zaštitne mjere pri radu sa životinjama. Pozivamo komercijalne uzgajivače, kao i vlasnike koji uzgajaju životinje za vlastite potrebe, da se strogo i bez izuzetka pridržavaju preventivnih mjera na sprečavanju i suzbijanju bolesti. Okolnosti zahtijevaju da svi pokažemo svijest o ozbiljnosti situacije, kao i savjest u vlastitom postupanju", naveli su u saopštenju.

Svaku uginulu životinju ili sumnju na bolest neophodno je odmah prijaviti veterinarskoj službi radi provođenja nadzora i stavljanja bolesti pod kontrolu.

Domaći uzgajivači treba da se suzdrže od kupovine životinja neprovjerenog porijekla, upitnog zdravstvenog statusa i bez obavezne veterinarske dokumentacije, te da svaku sumnju na nelegalan promet i trgovinu životinjama prijave nadležnoj veterinarskoj inspekciji.

Posebno su zabrinjavajuće situacije u kojima neodgovorni pojedinci odlažu leševe uginulih životinja u prirodu, čime direktno povećavaju rizik od širenja bolesti.

(Mondo)