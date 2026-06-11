Prvi slučaj od januara: Na području Bijeljine potvrđena afrička svinjska kuga

Afrička kuga svinja (AKS) potvrđena je na porodičnom gazdinstvu u selu Gradac na području Bijeljine, što je prvi slučaj u Republici Srpskoj nakon 8. januara ove godine, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

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Iz Ministarstva navode da su odmah preduzete propisane mjere u cilju suzbijanja i sprečavanja daljeg širenja zaraze, te da nadležne službe sprovode epizootiološko istraživanje i pojačan nadzor na terenu.

„Imajući u vidu nepovoljnu situaciju sa afričkom kugom svinja u Srbiji i Hrvatskoj, pozivamo sve uzgajivače da biosigurnosne mjere podignu na najviši nivo. Posebnu opasnost predstavljaju nelegalan promet i nekontrolisano premještanje svinja“, navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo je pozvalo lokalne krizne centre, veterinarske organizacije i inspekcijske službe na maksimalan oprez, angažovanost i koordinaciju u sprovođenju mjera kontrole i suzbijanja bolesti.

Podsjećaju da je ranijim mjerama omogućeno da se proizvodnja u značajnoj mjeri oporavi nakon epidemije iz 2023. godine, te upozoravaju da odgovornost i oprez moraju ostati na visokom nivou.

„Jedan propust može ugroziti rezultate koji su stvarani u prethodnom periodu“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva ističu da afrička kuga svinja nije iskorijenjena i da je virus i dalje prisutan u okruženju.

„Samo disciplinom, odgovornošću i dosljednim sprovođenjem biosigurnosnih mjera možemo zaštititi domaću proizvodnju i spriječiti novo širenje bolesti u Republici Srpskoj“, poručili su.