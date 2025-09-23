Borba protiv afričke kuge svinja u RS: Virus potvrđen kod domaćih i divljih svinja

Afrička kuga svinja (AKS) potvrđena je u opštini Bratunac u Republici Srpskoj, saopštio je danas Negoslav Lukić, pomoćnik ministra za veterinarstvo RS.

Izvor: Nikolina Damjanić

Radi se o malom porodičnom gazdinstvu gdje je zaraženo četiri svinje. Takođe, juče je potvrđen i slučaj u divljoj populaciji u opštini Srbac, dok bolest još nije zabilježena kod domaće populacije u Srpcu.

"Trenutna situacija je i dalje povoljna. Nadležne veterinarske službe su na terenu i prate situaciju. Svjedoci smo šta se dešava u zemljama regiona, konkretno u Hrvatskoj, gdje je detektovan veliki broj žarišta. To pokazuje da virus cirkuliše među populacijom. Od početka apelujemo da ne ulazimo u zamku da je virus pobijeđen, ali ga moramo držati pod kontrolom", rekao je Lukić.

Od početka godine u RS je ukupno zabilježeno 12 žarišta AKS-a kod domaćih svinja, sa ukupno 95 eutanaziranih životinja, dok je u divljoj populaciji registrovano sedam žarišta.

"Svaka sumnja dolazi u našu laboratoriju i reagujemo na vrijeme. Apelujemo i na farmere da prijave svaku sumnjivu situaciju kako bismo mogli pravovremeno djelovati", dodao je Lukić.

On je podsjetio da je strogo zabranjen promet životinja koje nemaju potvrdu o zdravstvenom stanju i apelovao na poštovanje bio-sigurnosnog protokola na farmama.

Uvoz živih životinja iz Hrvatske zabranjen je u BiH, kao i izvoz mesa i mesnih prerađevina iz pogođenih županija.

"Najveće štete pretrpjeli smo 2023. godine, kada je eutanazirano preko 50.000 svinja. Primarni fokus sada nam je obnova stočnog fonda. Ljudski faktor je ključan u prenosu virusa, stoga moramo svi biti odgovorni. Važno je naglasiti da afrička kuga svinja nema rizik po zdravlje ljudi", istakao je Lukić.

Dragan Knežević, direktor Instituta "Dr Vaso Butozan", rekao je da nadzor nad domaćim i divljim svinjama obuhvata više od 2.500 aktivnih i pasivnih kontrola, u saradnji sa Lovačkim savezom RS.

"Sa pet opština imamo pet pozitivnih uzoraka kod domaćih svinja. Uz sve mjere nadležnih, situacija se kontroliše, a naš zadatak je da brzo reagujemo na svaku sumnjivu situaciju. Uzorci stižu u institut u rekordnom roku i obrađuju se ekspresno", rekao je Knežević.

On je apelovao na farmere da poštuju bio-sigurnosne mjere na svojim imanjima kako bi spriječili širenje bolesti.

Podsjećamo, afrička kuga svinja posljednjih godina širi se regionom, a Hrvatska je nedavno zabilježila ozbiljan udarac virusom na velikim farmama u Slavoniji.

Zbog brzog širenja bolesti i rizika za stočarstvo, nadležne službe planiraju eutanaziju gotovo 12.000 životinja i uvođenje strožih sigurnosnih protokola. Slične mjere i pojačani nadzor primjenjuju se i u susjednim zemljama, gdje se pažljivo prati situacija među divljim i domaćim svinjama.

