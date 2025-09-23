Strah od širenja virusa: U Srpskoj potvrđen slučaj afričke svinjske kuge

Prema novim podacima iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske kazali su za "Glas Srpske" da je kod jedne divlje svinje u opštini Srbac potvrđena afrička svinjska kuga, zbog čega strahuju da bi moglo doći i do zaraze na farmama.

Izvor: Shutterstock

Kako su naveli, donijeli su rješenja kojima se određuju mjere za suzbijanje i spriječavanje pojave i širenja bolesti, sve u skladu sa važećim propisima, piše Glas Srpske.

"Imajući u vidu sporadične slučajeve afričke svinjske kuge kod domaćih i divljih svinja, upućujemo ozbiljan apel svim farmerima da dosljedno primjenjuju i podignu nivo biosigurnosnih mjera na najviši mogući nivo. Takođe, pozivamo nadležne inspekcijske organe i Ministarstvo unutrašnjih poslova da pojačaju nadzor nad prometom životinja kako bi se otkrio i spriječio svaki oblik ilegalnog transporta, koji predstavlja jedan od glavnih rizika za širenje virusa", naveli su iz Ministarstva.

Dodali su da samo dosljednim i odgovornim postupanjem svih uključenih aktera, od farmera i veterinarskih službi do inspekcijskih organa, možemo očuvati povoljan epizootiološki status u Republici Srpskoj.

Podsjećamo da se afrička kuga svinje pojavila u Hrvatskoj, a nakon što je virus potvrđen na velikim farmama u Slavoniji, u narednim danima planira se eutanazija gotovo 12.000 svinja, uz uvođenje novih sigurnosnih protokola.

