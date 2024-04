Sve životinje će biti eutanazirane: Afrička svinjska kuga ponovo hara u Semberiji

Afrička kuga svinja ponovo je potvrđena u Bijeljini na farmi sa 380 krmača i 600 prasadi u selu Dvorovi, rekao je Srni pomoćnik ministra za resor veterinarstva Negoslav Lukić.

Izvor: Shutterstock

"Danas je doneseno rješenje o proglašenju zaraženog područja od tri kilometra i ugroženog područja od 10 kilometara u Bijeljini, a Ministarstvo poljoprivrede je prije desetak dana donijelo mjeru zabrane prometa svinja na stočnim pijaca jer ih je struka prepoznala kao mjesta gdje se vrši ilegalan promet životinja", rekao je Lukić.

On je naveo da će sve životinje na farmi gdje je potvrđena svinjska kuga biti eutanazirane i konstatovao da Bijeljina i dalje nema obezbijeđeno stočno groblje, što je obaveza svake lokalne uprave u skladu sa Zakonom o veterinarstvu.

"Nažalost, stočna groblja nisu obezbijeđena u Bijeljini. Postoje dvije lokacije za koje mi je rečeno da će na jednoj od njih biti zbrinute eutanazirane životinje", rekao je Lukić.

On je napomenuo da nije dobro što Gradska uprava Bijeljina do danas nije uspostavila stočno groblje, te podsjetio da je to važno kako se ne bi ponavljalo kao prošle godine da se lokacije za uklanjanje životinjaskih leševa traže i po pet dana, iako je važno zbrinuti leševe u što kraćem roku kako bi se spriječilo širenje zarazne bolesti.

Lukić je naveo da je Republiku Srpsku afrička kuga svinja do sada koštala 25 miliona KM direktne štete, kao posljedica neodgovornog ponašanja ljudi, odnosno zbog ilegalnog prometa životinja.

Pomoćnik ministra za veterinarstvo je ponovo uputio apel farmerima da podignu na najviši nivo odovornost i sprovođenje biosigurnosnih mjera.

"Pojava afričke kuge svinja na farmi u Bijeljini može ugroziti proces ponovnog useljavanja životinja na farme", upozorio je Lukić.

On je istakao da resorno ministarstvo stalno apeluje na poštovanje biosigurnosnih mjera, donesen je i pravilnik o tim mjerama, te naglasio da je uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja jedini garant da je riječ o zdravim životinjama.

"Nažalost, pored svih naših apela, pojedinci ih ne poštuju, što je pokazala inspekcijska kontrola prethodnih 10 dana na 38 lokacija u Republici Srpskoj, od kojih su u 25 uočene nepravilnosti i pokrenuti upravni postupci", naveo je Lukić.

Lukić je rekao da su kontrolisani restorani, objekti koji nisu odobreni za klanje životinja, a u kojima se vrši klanje bez nadzora i pregleda, kao i promet životinja.

On je podsjetio da pojave afričke kuge svinja nije bilo prethodna tri mjeseca u Republici Srpskoj, ali je virus prisutan u zajednici.

Prema njegovim riječima, osim novog slučaja u Bijeljini, slučajevi afričke kuge svinja su prije pet dana registrovani u Milićima i Vlasenici, kao i na Sokocu u populaciji divljih svinja.