logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrvatska pojačava graničnu kontrolu zbog afričke kuge svinja

Hrvatska pojačava graničnu kontrolu zbog afričke kuge svinja

Autor Nikolina Damjanić
0

Hrvatski ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačanu graničnu kontrolu nakon što je afrička kuga svinja na farmi Belja u Sokolovu gdje je 10.000 svinja.

Hrvatska pojačava graničnu kontrolu zbog afričke kuge svinja Izvor: Shutterstock

Vlajčić je najavio i strože kazne za one koji svjesno šire bolest, prenose hrvatski mediji.

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović je ukazao na činjenicu da se virus afričke kuge svinja proširio i da će biti potrebno donositi i malo radikalnije mjere.

On je najavio da će u suzbijanju virusa policija pružiti podršku i nadzirati kontrolu prolaza u pojedinim područjima.

Novih potvrđenih slučajeva afričke kuge svinja na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-sremske županije za sada nema.

Uspostavljeni su punktovi za nadzor saobraćaja i granice, kao i nadzor od 24 časa nad 54 farme sa više od 1.000 svinja u obje županije.

(Srna/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska granice afrička kuga

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ