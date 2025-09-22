Hrvatska pojačava graničnu kontrolu zbog afričke kuge svinja

Hrvatski ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačanu graničnu kontrolu nakon što je afrička kuga svinja na farmi Belja u Sokolovu gdje je 10.000 svinja.

Izvor: Shutterstock

Vlajčić je najavio i strože kazne za one koji svjesno šire bolest, prenose hrvatski mediji.

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović je ukazao na činjenicu da se virus afričke kuge svinja proširio i da će biti potrebno donositi i malo radikalnije mjere.

On je najavio da će u suzbijanju virusa policija pružiti podršku i nadzirati kontrolu prolaza u pojedinim područjima.

Novih potvrđenih slučajeva afričke kuge svinja na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-sremske županije za sada nema.

Uspostavljeni su punktovi za nadzor saobraćaja i granice, kao i nadzor od 24 časa nad 54 farme sa više od 1.000 svinja u obje županije.

(Srna/MONDO)