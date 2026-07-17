Afrička kuga svinja se širi Srbijom: Proglašena vanredna situacija u još jednom gradu

Proglašena vanredna situacija u Šapcu zbog afričke kuge svinja.

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U Šapcu je proglašena vanredna situacija zbog širenja afričke kuge svinja, prenosi "Telegraf".

Ovo je 4. grad u Srbiji u kom je proglašena vanredna situacija zbog afričke kuge svinja nakon Rume, Obrenovca i Sremske Mitrovice.

Kako je saopštio Grad Šabac, odluka je donijeta u skladu sa preporukama i nalozima nadležnih državnih organa i veterinarskih službi. U Mačvanskom okrugu je složena epizootiološka situacija.

"Odluka je donijeta u skladu sa preporukama i nalozima nadležnih državnih organa i veterinarskih službi, imajući u vidu složenu epizootiološku situaciju u Mačvanskom okrugu i potrebu za hitnim i koordinisanim delovanjem svih nadležnih institucija. U narednom periodu na teritoriji grada Šapca sprovodiće se pojačane mjere kontrole i zaštite, koje obuhvataju dosljednu primjenu svih mjera koje propisuje Uprava za veterinu, zatim zabranu ili ograničenje premještanja i prometa svinja sa i ka gazdinstvima u zonama u kojima su propisane mjere.

Pojačane mjere obuhvataju i pojačan nadzor veterinarske inspekcije i veterinarskih službi na gazdinstvima i farmama, pojačanu kontrolu prometa životinja, stočne hrane i proizvoda životinjskog porijekla, sprovođenje mjera dezinfekcije na gazdinstvima, prilaznim putevima i drugim lokacijama od značaja. Takođe, mjere obuhvataju i obavezno prijavljivanje svakog uginuća ili sumnje na bolest nadležnoj veterinarskoj službi, kao i pojačanu saradnju svih gradskih službi sa Ministarstvom poljoprivrede, Upravom za veterinu i drugim nadležnim institucijama..

Afrička kuga svinja je virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje i ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi, ali može izazvati velike ekonomske štete u stočarskoj proizvodnji. Grad Šabac apeluje na sve držaoce svinja da dosljedno primjenjuju propisane mjere biosigurnosti, da ne nabavljaju životinje nepoznatog zdravstvenog statusa, da ne premještaju svinje bez odobrenja nadležnih organa i da svaku sumnju na pojavu bolesti odmah prijave veterinarskoj službi. Grad Šabac će, u saradnji sa nadležnim institucijama, nastaviti da prati razvoj situacije i blagovremeno obavještava javnost o svim daljim aktivnostima, sa ciljem zaštite stočnog fonda i sprečavanja širenja afričke kuge svinja", navodi se u saopštenju.

Šta je afrička kuga?

Afrička kuga svinja je opasna zarazna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje, ali nije opasna za ljude. Virus se prenosi kontaktom sa zaraženim životinjama, kontaminiranom hranom, opremom, odećom i vozilima.

Uprava apeluje na pojačane biosigurnosne mjere i pravovremeno prijavljivanje svake sumnje na bolest. I dalje važi, najveći problem problem kod ove bolesti jeste nepredvidivost.

(Mondo.rs)