Srbija izručila Crnoj Gori opasnog "kavčana": Osumnjičen za više ubistava, za njim tragao i Interpol

Srbija je Crnoj Gori izručila M. K. (39), navodnog pripadnika kavačkog klana, koji se tereti za stvaranje kriminalne organizacije, tri ubistva, pokušaj ubistva i otmicu.

Izvor: Uprava policije

Službenici Fast tima za ciljane potrage NCB Interpola Podgorica i Posebne jedinice policije, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, danas su, iz Srbije u Crnu Goru uspešno realizovali ekstradiciju međunarodno traženog lica M. K. (39), državljanina Crne Gore koji važi za pripadnika tzv. kavačkog klana, osumnjičenog za teška djela protiv života i tijela, saopšteno je iz Uprave policije.

"M. K., je danas na graničnom prelazu Dobrakovo predat crnogorskim organima za sprovođenje zakona radi vođenja krivičnog postupka pred nadležnim sudom", dodaje se u saopštenju.

Kako podsjećaju iz policije, za muškarcem je NCB Interpol Podgorica raspisao tri međunarodne potjernice po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i ubistvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je 28. juna 2018. godine, u Makedonskom naselju u Baru, izvršio krivično djelo teško ubistvo na štetu Vasa Delibašića.

"Specijalno državno tužilaštvo tereti M.K. da je, kao član kriminalne organizacije na čijem čelu se nalazi međunarodno traženo lice R.Z., izvršio krivično djelo teško ubistvo u mjestu Stanjevića Rupa u Spužu, 14. oktobra 2020. godine, na štetu Damira Hodžića i Adisa Spahića, kao i krivično delo otmica na štetu M.R.

M.K. se, takođe, sumnjiči da je 26. januara 2020. godine izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu M.N., na način što je prišao njegovom vozilu i ispalio više metaka u njegovom pravcu iz automatske puške", dodaje se u saopštenju policije.

M. K., je zajedno sa A.P. uhapšen u Beogradu u julu 2025. godine, na osnovu međunarodne Interpolove potjernice, javljaju Vijesti.

"Nakon preuzimanja na graničnom prelazu Dobrakovo, lice je, uz primjenu propisanih bezbednosnih mera, sprovedeno pred krivično veće Višeg suda u Podgorici radi daljeg postupanja. Uprava policije ostaje posvećena odlučnoj i kontinuiranoj borbi protiv organizovanog kriminala, te će kroz proaktivno delovanje, razmjenu operativnih podataka i intenzivnu međunarodnu policijsku saradnju nastaviti aktivnosti na identifikovanju, lociranju i procesuiranju članova organizovanih kriminalnih grupa i lica osumnjičenih za izvršenje najtežih krivičnih djela, kao i na razbijanju kriminalnih struktura i njihovih mreža", zaključuje se u saopštenju policije.