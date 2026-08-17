Požari na području Sanskog Mosta i Bosanskog Grahova: Angažovan i helikopter OS BiH

Požari u Sanskom Mostu i Bosanskom Grahovu i dalje su aktivni.

Izvor: MONDO

Požari na području Sanskog Mosta i Bosanskog Grahova i dalje su aktivni, a dodatni problem predstavlja visoka temperatura i jak vjetar koji pogoduju brzom širenju vatre.

Sanski vatrogasci trenutno intervenišu na lokalitetu Zagaja, gdje je izbio novi požar. Građani su pozvani da budu u pripravnosti i da, ukoliko bude potrebno, stave svoje kapacitete na raspolaganje vatrogascima.

Izvor: NASA Firms/Screenshot

Takođe, danas je u Sanskom Mostu zasjedao Opštinski krizni štab, a narednih dana bi mogla biti donesena odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće. Građanima je upućen još jedan apel da ne pale vatru na otvorenom.

Požar na području Bosanskog Grahova od jutarnjih časova gasi i helikopter Oružanih snaga BiH, a juče je djelovao i "er traktor", javili su mediji.

Veliki požar na Risovcu zahvatio je više od 1.000 hektara visoke šume, a zbog snažnog i promjenjivog vjetra požarna linija se i dalje širi.