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Obuhvaćeno 659 korisnika za 696 djece: Počela prva isplata sufinansiranja produženog boravka

Obuhvaćeno 659 korisnika za 696 djece: Počela prva isplata sufinansiranja produženog boravka

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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U Republici Srpskoj danas počinje prva isplata prava sufinansiranja produženog boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama, kojom je obuhvaćeno 659 korisnika za 696 djece, saopšteno je iz Fonda za dječiju zaštitu Srpske.

Počela prva isplata sufinansiranja produženog boravka Izvor: Shutterstock

Pravo na sufinansiranje produženog boravka priznato je u mjesečnom iznosu od 200 KM, a odnosi se na djecu koja pohađaju jedan od prva tri razreda osnovne škole i koriste uslugu produženog boravka u privatnim predškolskim ustanovama registrovanim za pružanje ove usluge školarcima.

Direktor Fonda Nedeljko Jović istakao je da se na ovaj način sa realizacijom mjera usmjerenih na podršku porodicama i zadovoljavanje razvojnih potreba djece.

"Sufinansiranjem produženog boravka roditeljima se pruža konkretna podrška u obezbjeđivanju uslova za boravak i brigu o djeci školskog uzrasta, uz istovremeno nastojanje da se porodicama olakšaju svakodnevne obaveze", izjavio je Jović.

Sve dodatne informacije o uslovima i načinu ostvarivanja prava roditelji mogu da dobiju u nadležnim poslovnicama Fonda za dječiju zaštitu.

(Mondo)

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Tagovi

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