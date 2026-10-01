Taktička vježba “Kozara 2026”: Posebne jedinice pokazale visoku sposobnost policije Srpske (Foto)

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je danas da je BiH vrlo trusno područje, koje se vrlo često susreće sa terorističkim prijetnjama i da je danas na Kozari pokazano sa čime bi se suočio svako ko pokuša da ugrozi bezbjednost Srpske.

Izvor: MUP RS/Srna

Budimir je naveo da je cilj taktičke vježbe "Kozara 2026" da pokaže manevarske sposobnosti posebnih jedinica policije, odnosno Žandarmerije i Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) na teškom terenu kao što je vrh na Kozari Gola planina, da su prikazane sposobnosti brzog prebacivanja vozilima različitog tipa, od takozvanih kvadova, preko oklopnih vozila, "vihora" i "despota", do novih vozila putničkog tipa, kao što su "hiloks" i "amarok".

"Suština je bila pokazati manevarske sposobnosti, brzinu, sposobnost vođenja taktičkih radnji u ruralnim uslovima, kao što je i borba u zatvorenom prostoru i bliska borba, takozvani si-kju-bi", rekao je Budimir.

On je ocijenio da su pripadnici Žandarmerije i SAJ-a pokazali izvrsno sadejstvo i sa Upravom vazduhoplovstva, da je helikopterski desant uspio, evakuacija povrijeđenog bila vrlo brza i efikasna.

"Ova vježba imala je intervidovski karakter. Upotrijebljena je i ta vertikalna, odnosno vazdušna komponenta. Vidjeli smo visoku sposobnost MUP-a, odnosno policije Republike Srpske u obavljanju redovnih i posebnih zadataka", dodao je Budimir.

Taktička vježba "Kozara 2026" organizovana je povodom 10 godina postojanja i rada Centra za obuku MUP-a Republike Srpske.

Osim pripadnika Centra za obuku, u vježbi su učestvovali policijski službenici Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije, Uprave za policijsku podršku, Uprave za vazduhoplovstvo, pripadnici policijskih uprava Banjaluka i Prijedor i Uprave za informaciono-komunikacione tehnologije.

(Mondo)