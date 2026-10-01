Zvaničnici Srpske se opraštaju od Biljane Plavšić: "Ostaće trajno sjećanje na njen politički angažman"

Zvaničnici Republike Srpske oprostili su se od nekadašnje predsjednice Srpske Biljane Plavšić, ističući njenu ulogu u političkom životu i stvaranju institucija Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je Biljana Plavšić žena koja je u teškim vremenima imala važnu ulogu u političkom životu Republike Srpske.

"Ostaće upamćena kao ličnost koja je obavljala brojne odgovorne dužnosti, uključujući i funkciju predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva nekadašnje SR BiH", navela je Cvijanovićeva u telegramu saučešća povodom smrti Biljane Plavšić i dodala da je sa tugom primila vijest o njenoj smrti.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić uputio je izraze iskrenog saučešća porodici i prijateljima povodom smrti nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Biljane Plavšić, za koju je istakao da je svojim političkim djelovanjem bila prisutna u najizazovnijem periodu oblikovanja institucija Srpske.

"Sa tugom sam primio vijest o smrti Biljane Plavšić", naveo je Stevandić, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Narodne skupštine Srpske.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da odlaskom Biljane Plavšić završava životni put jedne od ključnih ličnosti koje su obilježile nastanak Republike Srpske i uspostavljanje njenih institucija.

Karan je istakao da Republika Srpska predstavlja okvir slobode, sigurnosti i političkog subjektiviteta za srpski narod, omogućavajući mu da na vjekovnim ognjištima sačuva svoj identitet, ime, jezik, kulturu i tradiciju.

"Zato posebno mjesto u našem istorijskom pamćenju pripada generaciji koja je u presudnim trenucima preuzela odgovornost za njenu budućnost, a čiji je važan dio bila i Biljana Plavšić", istakao je Karan.

Prema njegovim riječima, obavljajući najviše državne dužnosti, uključujući i funkciju predsjednika u jednom od najtežih perioda, Biljana Plavšić je dala lični doprinos stvaranju Srpske i izgradnji njenog sistema, posvetivši tome značajan dio svog života.

"Ostaje trajno sjećanje na njen politički angažman i ulogu koju je imala u savremenoj istoriji našeg naroda. Neka počiva u miru", naveo je predsjednik Republike Srpske.

Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je jutros u Beogradu u 96. godini.

(Srna/Mondo)