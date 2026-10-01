Gradić uklesan u stijenu izgleda kao da nije sa ovog svijeta: Umjesto krovova, nad kućama se nadvijaju ogromne litice

Setenil de las Bodegas u Andaluziji privlači posjetioce kućama uklesanim u ogromne stijene, neobičnim ulicama i spojem prirode i arhitekture koji izgleda kao da nije sa ovog svijeta.

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Španija je poznata kao jedna od najpopularnijih destinacija za odmor koju svake godine posjećuju milioni turista iz različitih dijelova svijeta.

Među najbrojnijim posjetiocima su Britanci, koje privlače klima, kultura i gastronomija ove zemlje.

Od najposjećenijih španskih regija posebno se izdvaja Andaluzija, poznata po mediteranskoj klimi, bogatoj gastronomskoj ponudi, plažama i živopisnim naseljima.

Britanski "Mirror" izdvojio je jedno andaluzijsko mesto kao "prelijepo, ali potcijenjeno".

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Riječ je o Setenilu de las Bodegas, mjestu u provinciji Kadiz koje je podignuto na padini litice i djelimično smješteno ispod ogromnih stijena. Britanski medij opisao ga je kao jedno od najljepših mjesta u Španiji.

Kuće okrečene u bijelo uklesane su direktno ispod masivnih stijenskih izbočina, stvarajući nestvarne, sjenovite ulice nad kojima se kameni svodovi uzdižu poput džinovskih prirodnih nadstrešnica.

"U pojedinim ulicama imate osjećaj kao da je nebo zamijenila čvrsta stijena – nadrealan i impozantan prizor koji posetioce ostavlja bez riječi", navodi "Mirror".

Arhitektura koja ima praktičnu svrhu

Ogromne stijene iznad kuća nisu samo neobičan arhitektonski detalj. Građevine su podignute ispod litice i iz praktičnih razloga, jer ih stijena ljeti održava hladnim, a tokom zime čuva toplotu.

"To je izuzetno domišljat primjer arhitekture usklađene sa prirodnim okruženjem, ali i jedno od najfotogeničnijih mjesta u čitavom regionu", dodaje britanski list.

Neobična priča o nastanku imena

Istorija gradića takođe privlači pažnju posjetilaca. Vjeruje se da naziv "Setenil" potiče od latinskog izraza "Septem Nihil", koji znači "sedam puta ništa".

Ime se povezuje sa legendarnim otporom grada tokom Rekonkiste, odnosno hrišćanskog ponovnog osvajanja teritorija na Pirinejskom poluostrvu koje su bile pod muslimanskom vlašću.

"Prema legendi, hrišćanima je bilo potrebno sedam pokušaja i 15 dana da zauzmu tvrđavu Setenil, nazaridski zamak koji se uzdiže iznad grada", navodi se u tekstu.

Drugi dio imena, "de las Bodegas", može se prevesti kao "od vinskih podruma" i predstavlja podsjećanje na nekada razvijenu proizvodnju vina, prenosi Cadenaser.

Iako vinogradi danas nemaju nekadašnji značaj, ovaj kraj je i dalje poznat po bademima, maslinama i maslinovom ulju, zahvaljujući plodnom zemljištu i poljima maslina koja ga okružuju.

Mjesto koje izgleda kao da nije sa ovog svijeta

Iako nije poznat kao najveće španske turističke destinacije, Setenil de las Bodegas može se obići za jedan dan. Mnogi posjetioci ipak odlučuju da ostanu duže kako bi uživali u tapas-barovima, lokalnim kafićima i restoranima smeštenim direktno ispod stijena.

"U vremenu kada putovanja često podrazumijevaju potragu za nečim nesvakidašnjim, Setenil de las Bodegas nudi upravo to. To je mjesto u kojem se istorija, priroda i ljudska domišljatost savršeno spajaju u okruženju toliko neobičnom da izgleda kao da nije sa ovog svijeta", zaključuje "Mirror".