Ovi gradovi su raj za pješake: Objavljena lista, pogledajte ko ima najzelenije ulice na svijetu

Rang-lista projekta Treepedia otkriva u kojim svjetskim gradovima pešaci imaju najviše zelenila iznad glave. Tampa je prva sa 36,1 odsto, dok su među vodećima i Singapur, Oslo, Sidnej i Vankuver.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Gradsko drveće može da smanji vrućinu, pomogne u upravljanju oborinskim vodama i učini ulice prijatnijim za pješake. Međutim, mjerenje toga koliko neki grad djeluje zelen na nivou ulice mnogo je složenije od jednostavnog brojanja parkova.

Ova rang-lista koristi podatke projekta Treepedia, koji je razvio MIT Senseable City Lab u saradnji sa Svjetskim ekonomskim forumom, kako bi uporedila količinu krošnji drveća vidljivih sa ulica u velikim gradovima širom svijeta.

Koji gradovi imaju najzelenije ulice?

U nastavku je prikazan Green View Index (GVI), odnosno indeks zelenila na nivou ulice:

Tampa - 36,1% Breda - 29,3% Singapur - 29,3% Oslo - 28,8% Sidnej - 25,9% Vankuver - 25,9% Montreal - 25,5% Kembridž - 25,3% Halapa - 24,0% Durban - 23,7% Johanesburg - 23,6% Sakramento - 23,6% Frankfurt - 21,5% Ženeva - 21,4% Verakruz - 21,4% Amsterdam - 20,6% Sijetl - 20,0%

Pored vodeće Tampe, vrh rang-liste geografski je veoma raznovrstan. Breda i Singapur dijele drugo mjesto sa 29,3%, slede Oslo sa 28,8%, dok su Sidnej i Vankuver izjednačeni na 25,9%.

Gradovi Sjeverne Amerike imaju snažnu zastupljenost pri vrhu liste. Čak pet gradova nalazi se među prvih 12 - Tampa, Vankuver, Montreal, Kembridž i Sakramento.

Šta mjeri Green View Index?

Treepedia-in Green View Index kreće se od 0 do 100 i procjenjuje procenat krošnji drveća vidljivih sa određene lokacije. Metodologija analizira panoramske snimke Google Street View-a pomoću računarskog vida, čime se dobija perspektiva zelenila iz ugla pješaka, za razliku od satelitskog pogleda.

Ova razlika je važna jer grad sa velikim parkovima ne mora nužno imati visok rezultat ukoliko drveće iz tih parkova nije vidljivo sa ulica. Treepedia takođe obuhvata odabrane velike gradove za koje postoje odgovarajući Street View snimci, a ne sva urbana područja širom svijeta.

Zbog toga ovu rang-listu treba posmatrati kao poređenje zelenila na nivou ulice među gradovima obuhvaćenim projektom Treepedia, a ne kao konačnu rang-listu svih gradova svijeta.

Zašto je Tampa na prvom mjestu?

Subtropska klima Tampe pruža povoljne uslove za rast vegetacije, ali održavanje urbanog zelenila zahtijeva i aktivno upravljanje. Grad kroz svoj Green Team sprovodi različite projekte održivosti i aktivnosti u zajednici, uključujući sadnju drveća i druge ekološke inicijative.

Posebno je važno očuvanje starog i zrelog drveća, jer je za obnavljanje krošnji potrebno mnogo vremena. Tampa takođe reguliše uklanjanje i zamjenu zaštićenih stabala, čime nastoji da očuva zelenilo kako se grad razvija.

Šire gledano, rang-lista ukazuje na važnu razliku kada je riječ o ozelenjavanju gradova: veliki parkovi sami po sebi ne znače nužno da će ulice izgledati zelenije. Drveće koje je integrisano u trotoare, naselja i saobraćajne koridore ima mnogo direktniji uticaj na ono što pješaci vide.

Zašto je zelenilo na nivou ulice važno?

Drveće uz ulice može da rashladi urbane sredine zahvaljujući hladu i isparavanju vode, ali može doprinijeti i smanjenju zagađenja vazduha i upijanju oborinskih voda. Kako klimatski ekstremi postaju sve izraženiji, istraživači sve više ističu urbanu vegetaciju kao važan dio prilagođavanja klimatskim promjenama i održivog urbanog planiranja.

Novija istraživanja o vegetaciji na nivou ulice takođe ukazuju na značaj planskog ozelenjavanja kako bi pristup zelenim površinama i zelenilu bio ravnomjernije raspoređen među različitim gradskim naseljima.

(Mondo.rs)