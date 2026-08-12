Ovaj evropski grad ne posjećuje se samo jednom: Evo zašto ćete poželjeti da mu se vratite

Grad Mocarta, raskošnih palata i baroknih trgova osvaja na prvi pogled, ali tek kada zakoračite dublje u njegove ulice otkrivate koliko toga krije.

Izvor: Foto: Ivan Andrejić

Salcburg je jedan od onih gradova koji osvajaju već pri prvom susretu. Dovoljno je da prošetate njegovim baroknim ulicama, popnete se na tvrđavu koja dominira gradom ili zastanete pored rijeke Salzah da shvatite zbog čega se nalazi među najljepšim evropskim destinacijama.

Spoj bogate istorije, vrhunske kulture, impresivne prirode i austrijske elegancije čini ga gradom u kojem ćete lako provesti nekoliko dana, a ipak imati osjećaj da niste stigli da vidite sve.

Rodni grad Volfganga Amadeusa Mocarta, filmska kulisa legendarnog ostvarenja "Moje pesme, moji snovi" i jedan od najljepše očuvanih baroknih gradova Evrope, Salcburg uspijeva da ostane autentičan uprkos milionima turista koji ga svake godine posjećuju.

Izvor: Foto: Ivan Andrejić

Stari grad, koji se nalazi na UNESCO listi svetske baštine, najbolje je mjesto za početak upoznavanja sa gradom. Uske kamene ulice, prelepi trgovi, raskošne crkve i prepoznatljivi kovani natpisi iznad radnji daju poseban šarm svakom koraku. Najpoznatija ulica, Getrajdegase, prepuna je butika, tradicionalnih prodavnica, restorana i poslastičarnica, ali i Mocartove rodne kuće, jednog od najposjećenijih muzeja u Austriji.

Iznad grada dominira tvrđava Hoenzalcburg, jedna od najvećih i najbolje očuvanih srednjovjekovnih tvrđava u Evropi. Do nje možete pešice ili uspinjačom, a pogled koji se odatle pruža na krovove Salcburga, reku Salzah i okolne planine jedan je od najljepših u Austriji.

Tragovima filma "Moje pjesme, moji snovi"

Ljubitelji kultnog filma "Moje pjesme, moji snovi" u Salcburgu će pronaći veliki broj lokacija na kojima su snimane čuvene scene. Jedna od najljepših je dvorac Helbrun, udaljen svega nekoliko kilometara od centra grada.

Ovaj raskošni renesansni dvorac poznat je po svojim jedinstvenim vodenim igrama, fontanama i skrivenim prskalicama koje već više od četiri vijeka zabavljaju posjetioce. Upravo ovde snimana je čuvena scena u kojoj Marija i djeca pjevaju pjesmu "Do-Re-Mi", pa nije iznenađenje što je Helbrun danas nezaobilazna stanica za brojne ljubitelje filma.

Izvor: Foto: Ivan Andrejić

Pored dvorca nalazi se veliki park idealan za šetnju, a ceo kompleks predstavlja jedno od najlepših mjesta za bijeg od gradske gužve.

Jedan od najboljih zooloških vrtova Centralne Evrope

Odmah pored dvorca nalazi se Zoološki vrt Salcburg, koji važi za jedan od najljepših i najposećenijih zooloških vrtova u centralnoj Evropi.

Izvor: Foto: Ivan Andrejić

Smješten u podnožju planine Untersberg, zoo vrt se prostire na velikoj površini i posebno se izdvaja po prirodnom okruženju u kojem životinje imaju mnogo prostora. Ovdje živi više od 150 različitih vrsta sa svih kontinenata, a zbog odlične organizacije i brojnih sadržaja predstavlja idealnu destinaciju za porodice sa decom, ali i za sve ljubitelje prirode.

Pogled koji se ne zaboravlja - planina Untersberg

Ako želite da doživite Salcburg iz potpuno drugačije perspektive, obavezno izdvojite vreme za odlazak na planinu Untersberg.

Izvor: Foto: Ivan Andrejić

Moderna žičara za svega nekoliko minuta vodi vas na visinu veću od 1.700 metara, gdje vas očekuje panorama kakva se rijetko viđa. Sa vrha se pruža pogled na čitav region Salcburga, brojna austrijska jezera, kao i veliki dio Alpa koji se prostiru kroz Austriju i Nemačku.

Čak i tokom ljeta na pojedinim delovima mogu se vidjeti ostaci snega, dok svež planinski vazduh predstavlja pravo osvježenje nakon obilaska grada. Ljubitelji planinarenja ovdje mogu pronaći brojne uređene staze različite težine, dok će oni koji žele samo da uživaju u pogledu imati dovoljno razloga da se zadrže satima.

Grad muzike, umjetnosti i dobrog života

Nemoguće je govoriti o Salcburgu, a ne pomenuti Mocarta. Njegovo ime prisutno je gotovo na svakom koraku - od muzeja i trgova do koncerata klasične muzike koji se održavaju tokom cijele godine.

Posebnu atmosferu grad dobija ljeti, kada čuveni Salcburški festival okuplja neke od najboljih svjetskih umjetnika, a trgovi, palate i pozorišta postaju velike koncertne scene. Međutim, muzika je ovde prisutna tokom cijele godine i predstavlja sastavni dio identiteta grada.

Uz muziku neizostavne su i čuvene Mocart kugle, jedan od najpoznatijih austrijskih suvenira, koje i danas možete kupiti u originalnoj poslastičarnici.

Salzburg Card - karta koja se zaista isplati

Jedna od najboljih odluka tokom obilaska grada jeste kupovina Salzburg Card kartice.

Ona omogućava besplatan ulaz u veliki broj muzeja i znamenitosti, uključujući tvrđavu Hoenzalcburg, Mocartovu rodnu kuću, dvorac Helbrun, kao i korišćenje gradskog prevoza.

Za pojedine atrakcije uključene su i uspinjače, dok za druge ostvarujete značajne popuste.

Ukoliko planirate da obiđete više znamenitosti tokom obilaska Salcburga, ova kartica se veoma brzo isplati i omogućava da grad istražujete bez razmišljanja o pojedinačnim ulaznicama.

Izvor: Foto: Ivan Andrejić

Kada je najbolje posjetiti Salcburg?

Salcburg je grad koji ima posebnu atmosferu u svako godišnje doba.

Proljeće je idealno za šetnje kroz parkove, obilazak vrtova dvorca Helbrun i uživanje u prijatnim temperaturama bez velikih gužvi.

Jesen donosi prelijepe boje, mirniju atmosferu i odlične uslove za obilazak znamenitosti, zbog čega mnogi smatraju da je upravo tada najljepše posetiti grad.

Ljeto je rezervisano za festivale, koncerte na otvorenom i najživlju atmosferu, ali tada treba računati i na najveći broj turista.

Zima pretvara Salcburg u pravu božićnu bajku. Adventski sajmovi, praznična rasvjeta i pogled na tvrđavu pod snijegom stvaraju jednu od najljepših zimskih atmosfera u Evropi.

Grad kojem se ljudi vraćaju

Salcburg nije grad koji ćete obići za jedan dan i zaboraviti. To je mjesto u kojem istorija, priroda, muzika i arhitektura funkcionišu kao savršena cjelina.

Bilo da šetate starim gradom, uživate u pogledu sa Untersberga, istražujete dvorac Helbrun ili provodite dan u jednom od najboljih zooloških vrtova u Evropi, svaki deo grada nudi drugačiji doživljaj.

Možda je upravo zato Salcburg jedna od onih destinacija kojoj se putnici rado vraćaju - jer svakim novim dolaskom otkrijete još jedan razlog da ga zavolite.

(EUpravo zato/kulturizam.com)