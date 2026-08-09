Najprivlačnije turističke destinacije na svijetu: Dva grada su neprikosnovena

Novo globalno istraživanje otkrilo je koje destinacije danas najviše privlače turiste, ali rezultati donose i nekoliko iznenađenja.

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Novo globalno istraživanje otkrilo je koji gradovi ostavljaju najjači utisak na turiste širom svijeta. Na vrhu liste najprivlačnijih destinacija za 2026. godinu našli su se Njujork i Pariz, dok sve veći uspon bilježe gradovi iz Azije, koji putnike osvajaju autentičnim doživljajima i jedinstvenim iskustvima.

Za razliku od tradicionalnih turističkih analiza koje se zasnivaju na broju posjetilaca ili popunjenosti smještajnih kapaciteta, ovo istraživanje procjenjuje koliko su gradovi prepoznatljivi u svjetskoj javnosti i kakve emocije bude kod turista.

Društvene mreže otkrile šta putnici zaista žele

Globalni indeks privlačnosti turističkih gradova za 2026. godinu izradila je istraživačka organizacija Yanolja Research u saradnji sa Univerzitetom Perdju i Univerzitetom Kjung Hi. Analizirani su milioni objava i komentara na društvenim mrežama na čak 14 jezika, a na osnovu rezultata rangirano je 200 gradova širom svijeta.

Istraživači su posebnu pažnju posvetili dvema ključnim kategorijama - globalnoj prepoznatljivosti destinacije i njenoj privlačnosti, odnosno tome koliko su posjetioci zadovoljni boravkom i koliko su spremni da je preporuče drugima.

Tokom analize obrađeno je više od 400 pojmova povezanih s putovanjima, uključujući prirodne ljepote, kulturne znamenitosti, gastronomiju, smještaj i različite turističke sadržaje.

Ovo je 10 najprivlačnijih gradova na svijetu

Prema ukupnom poretku, lista izgleda ovako:

Njujork (SAD)

Pariz (Francuska)

Osaka (Japan)

Kjoto (Japan)

Seul (Južna Koreja)

London (Velika Britanija)

Rim (Italija)

Bangkok (Tajland)

Okinava (Japan)

Čikago (SAD)

London

Izvor: Shutterstock

Kada je riječ o globalnoj prepoznatljivosti, prva četiri mjesta zauzimaju Njujork, Pariz, London i Rim, dok su po atraktivnosti za turiste u samom vrhu Osaka, Kjoto i Njujork.

Amerika i Azija predvode svjetski turizam

Njujork je zadržao prvo mjesto zahvaljujući izuzetnoj međunarodnoj prepoznatljivosti, ali i pozitivnim utiscima koje ostavlja na posjetioce. Pored njega, među najuspješnijim američkim destinacijama našli su se Čikago, Vašington i Los Anđeles, a čak 16 gradova iz Sjedinjenih Američkih Država ušlo je među 50 najbolje rangiranih.

Pariz je najbolje plasirani evropski grad i zauzeo je drugo mesto u ukupnom poretku, dok je po atraktivnosti završio na petoj poziciji.

S druge strane, istraživanje pokazuje da upravo azijski gradovi postaju sve konkurentniji na svjetskoj turističkoj sceni. Osaka, Kjoto, Seul i Okinava izdvojili su se kao destinacije koje turistima nude autentična iskustva i snažan emocionalni doživljaj, zbog čega su među najpoželjnijim mjestima za putovanja.

Čak šest od deset gradova sa liste najatraktivnijih destinacija nalazi se u Aziji, što potvrđuje da putnici danas sve više traže jedinstvena iskustva, lokalnu kulturu i sadržaje koji ostavljaju trajan utisak.

Autori istraživanja zaključuju da više nije dovoljno da grad bude poznat ili da ima čuvene znamenitosti. U savremenom turizmu najveću prednost imaju destinacije koje uspijevaju da spoje svjetsku prepoznatljivost sa autentičnim iskustvima koja turisti žele da podijele i preporuče drugima.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)