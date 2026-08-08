Najbolje evropske destinacije za sportove na vodi: Jedna je neprikosnovena, a evo ko dominira u TOP 10

Ako planirate aktivan odmor uz more, novo istraživanje otkriva koja evropska ostrva su pravi raj za surfovanje, ronjenje, kajak i druge sportove na vodi.

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Ako od odmora očekujete više od sunčanja pored bazena, evropska ostrva nude bezbroj mogućnosti za aktivan boravak na moru. Surfovanje, ronjenje, vožnja kajaka, jedrenje, snorkeling, jedrenje na dasci i kajtsurfing samo su neki od sportova koji privlače sve veći broj putnika željnih avanture.

Prema najnovijem istraživanju kompanije TUI Musement, koje je analiziralo obim Google pretraga za sedam popularnih sportova na vodi na više od 500 evropskih ostrva, Malta je proglašena najpoželjnijom destinacijom za ljubitelje vodenih aktivnosti. U prvih deset našlo se čak pet španskih ostrva.

Sportski i aktivni turizam beleži snažan rast i danas čini oko 10 odsto ukupne svjetske turističke potrošnje. Prema podacima Svjetske turističke organizacije (UN Tourism), očekuje se da će ovaj segment između 2023. i 2030. godine rasti po prosječnoj godišnjoj stopi od 17,5 odsto.

Deset najboljih evropskih ostrva za sportove na vodi

Na osnovu ukupnog broja pretraga za sedam analiziranih aktivnosti, lista izgleda ovako:

1. Malta - 157.800 pretraga

2. Tenerife (Kanarska ostrva, Španija) - 153.390

3. Madeira (Portugal) - 134.620

4. Lanzarote (Kanarska ostrva, Španija) - 130.610

5. Majorka (Balearska ostrva, Španija) - 111.010

6. Fuerteventura (Kanarska ostrva, Španija) - 102.540

7. Krit (Grčka) - 95.690

8. Sardinija (Italija) -70.470

9. Ibiza (Balearska ostrva, Španija) - 58.960

10. Kipar - 57.620

Šta izdvaja vodeće destinacije?

Malta je zauzela prvo mjesto zahvaljujući izuzetnim uslovima za ronjenje.

Prozirno more i veliki broj lokacija na dubinama od pet do 60 metara omogućavaju istraživanje potopljenih brodova, pećina i impresivnih stenskih formacija. Među najpoznatijim ronilačkim lokalitetima nalazi se Ćirkeva (Ċirkewwa).

Tenerife su omiljeni među surferima zbog prijatne klime tokom cijele godine i velikog izbora talasa za sve nivoe iskustva. Ostrvo je poznato i po odličnim uslovima za snorkeling, naročito u zalivu Abades i području Montanja Amarilja (Montaña Amarilla), gdje bogat podvodni svet privlači ljubitelje mora.

Madeira pruža odlične uslove za surfovanje tokom većeg dijela godine, uz temperaturu mora između 18 i 24 stepena. Ljubitelji snorkelinga posebno izdvajaju prirodni rezervat Ponta de Sao Lorenço, poznat po jedinstvenim geološkim karakteristikama i raznovrsnom morskom svetu.

Lanzarote je jedna od najboljih evropskih destinacija za surfovanje zahvaljujući stalnim atlantskim vjetrovima, posebno na plaži Famara. U okolini Papagaja i litica Los Ahačes popularne su ture kajakom, dok podvodni muzej Museo Atlántico pruža jedinstvenu priliku da ronioci razgledaju više od 300 skulptura u prirodnoj veličini postavljenih na morskom dnu.

Majorka, osim po prelepim plažama, mediteranskoj atmosferi i vrhunskoj gastronomiji, privlači posjetioce i odličnim uslovima za snorkeling i vožnju kajaka. Ove aktivnosti omogućavaju istraživanje skrivenih uvala, morskih pećina i obale prirodnog parka La Viktorija, kao i područja Sant Elm i ostrva Dragonera.

Najbolje destinacije prema pojedinačnim sportovima

Surfovanje: Madeira, Tenerife, Lanzarote

Ronjenje: Malta, Madeira, Gran Kanarija

Vožnja kajaka: Menorka, Tenerife, Malta

Jedrenje: Milos, Santorini, Rodos

Snorkeling: Tenerife, Majorka, Krit

Jedrenje na dasci: Fuerteventura, Naksos, Kos

Kajtsurfing: Fuerteventura, Paros, Kos

Bilo da ste iskusni avanturista ili tek želite da isprobate neki od sportova na vodi, evropska ostrva nude raznovrsne mogućnosti za aktivan odmor, od istraživanja podvodnog svijeta do surfovanja na atlantskim talasima ili veslanja kroz skrivene mediteranske uvale.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)