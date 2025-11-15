Objavljena lista najboljih evropskih ostrva za 2025. godinu: Među njima i jedno iz komšiluka

Gotovo pola miliona putnika učestvovalo je u izboru destinacija koje nude savršen spoj prirodnih ljepota, autentičnog šarma i iskustava zbog kojih se posetioci uvijek vraćaju. Ovo je lista najboljih evropskih ostrva za 2025. godinu.

Izvor: Shutterstock/ Sven Hansche

Ostrva su za mnoge idealna destinacija za odmor: dovoljno su mala da ih možete dobro upoznati tokom boravka, a gotovo uvijek nude prelijepe plaže i skrivene uvale koje vrijedi istražiti bez obzira na vremenske uslove.

Iako se savršeni odmori mogu pronaći širom svijeta, najpoznatije lokacije nisu uvijek i one najbolje.

To potvrđuju i čitaoci uglednog magazina Condé Nast Traveller, koji su objavili listu "najboljih ostrva u 2025. godini".

U istraživanju je učestvovalo skoro pola miliona putnika, a rangovi su određeni prema procentu onih koji su destinaciji dali visoku ocjenu.

Hvar među najljepšim ostrvima Evrope

Na evropskoj listi našao se i Hvar, zauzevši visoko četvrto mjesto. Još jedan pokazatelj da ovaj hrvatski biser i dalje privlači turiste iz cijelog svijeta.

Hvar

Izvor: Shutterstock/DaLiu

Hvar se već godinama nalazi među najpoželjnijim evropskim ostrvima zahvaljujući jedinstvenom spoju prirodnih ljepota, bogate istorije i živopisnog mediteranskog ambijenta.

Poznat po izuzetno sunčanim danima, kristalno čistom moru i prelijepim uvalama, ovo hrvatsko ostrvo privlači putnike koji traže i opuštanje i dobar provod. Stari grad Hvar očarava renesansnom arhitekturom, živom kulturnom scenom i atmosferom koja spaja tradiciju i savremeni luksuz.

Upravo taj sklad čini Hvar destinacijom kojoj se mnogi vraćaju, a njegovo visoko mesto na listi najboljih evropskih ostrva samo potvrđuje njegovu trajnu privlačnost.

Najbolja ostrva na svijetu

Titulu apsolutnog pobjednika odnijeli su Turks i Kaikos, koje je čak 98,91% posjetilaca ocijenilo kao gotovo idealnu destinaciju. Beli pesak, tirkizno more, obilje sunca i opušten ambijent čine ih pravim "rajem na zemlji".

Na drugom mjestu našao se jednako luksuzni Sen Bartelemi (St. Barts), dok je treća pozicija pripala Silijskim ostrvima u Velikoj Britaniji - manje poznatoj, ali očigledno izuzetno cenjenoj lokaciji za miran, tih i relaksirajući odmor.

Lista najboljih evropskih ostrva zgleda ovako:

Naksos, Grčka - 95,71

Ibica, Španija - 93,06

Kapri, Italija - 92,86

Hvar, Hrvatska - 92,38

Kanarska ostrva, Španija - 92,06

Majorka, Španija - 91,67

Sicilija, Italija - 91,43

Krit, Grčka - 91,42

Madeira, Portugal - 90,99

Krf, Grčka - 90,95

Rodos, Grčka - 90,86

Skijatos, Grčka - 89,52

Korzika, Francuska - 89,17

Mikonos, Grčka - 88,57

Kipar - 85,71

Sardinija, Italija - 84,76

Folegandros, Grčka - 84,29

Santorini, Grčka - 83,27

Malta - 82,38

Azori, Portugal - 78,57

(EUpravo zato/index.hr)