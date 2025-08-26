Misterija ostrva sa tirkiznim morem i pješčanim plažama: Zabranjen za turiste, svako ko se približi bude ubijen

Ostrvo Sjeverni Sentinel je dom jednog od najopasnijih plemena na svijetu.

Izvor: Venturing wild/Shutterstock

Ostrvo Sjeverni Sentinel nalazi se u Bengalskom zalivu, nedaleko od obala Indije i Tajlanda, a svojim tirkiznim morem i pješčanim plažama mami na uživanje. No, turistima je zabranjeno da posete ovo misteriozno ostrvo, i to zbog vrlo neobičnog razloga.

Ovo ostrvo je dom jednog od najopasnijih plemena na svijetu, čiji su članovi spremni da ubiju svakog ko mu se približi.

Izolovano pleme, koje čini 500 domorodaca, jedno je od najstarijih plemena, potiče još iz kamenog doba i nastanjuje ostrvo već oko 60.000 godina. Njegovi članovi spremni su da ubiju svakog ko dođe na njihovu teritoriju, zbog čega je zabranjeno približavanje ovom ostrvu te je utvrđena takozvana zona isključenja, koja se proteže u radijusu od 9,3 kilometra od ostrva.

Međutim, neki avanturisti su dopustili da ih znatiželja nadvlada i nekoliko njih je tokom godina prešlo u zonu isključenja, s kobnim posljedicama.

Napali ribare i humanitarce

Nekoliko ribara 2006. previše se približilo ostrvu, pa su navodno uhvaćeni i zaklani, a članovi plemena napali su i humanitarce koji su htjeli da im pomognu nakon cunamija 2004. godine. Tada su helikopter koji je na ostrvo donio hranu i pakete prve pomoći gađali kopljima i strijelama.

Kobna posjeta ostrvu

Posljednja osoba koja se nelegalno zaputila na ostrvo bio je 26-godišnji američki misionar Džon Alen Čau, koji je 2018. poslat iz Misurija na ostrvo s planom da živi s plemenom i propoveda im hrišćanstvo.

Džon je lokalnom ribaru platio da ga odveze do ostrva, a ribar ga je ostavio na oko 700 metara od obale. Prema opisu ribara, pripadnici plemena usmrtili su Džona Alena Čaua strelama i zakopali njegovo tijelo na obali ostrva. Uprkost naporima indijskih vlasti, Džonovo tijelo nikad nije pronađeno, a uhapšeno je sedam osoba, uključujući ribara koji mu je pomogao da dođe na ostrvo.

Inače, pleme navodno još uvijek nije otkrilo vatru, a ručno izrađenim oružjem od metala napadali su svakog ko bi im se približio. No, u međuvremenu je uspostavljen prijateljski kontakt s plemenom, koje i dalje želi da bude izolovano, a indijske vlasti prihvatile su njihovu želju pa svaki pokušaj da se neko približi ostrvu ili pokuša da uspostavi kontakt s domorocima tretiraju kao krivično djelo.

Ko su Sentinelci?

Najvjerovatnije potiču iz Afrike, kao i drugi narodi Andamana. Žive u potpunoj izolaciji od ostatka svijeta, pa su informacije o njima upitne. Žive u velikim kolibama sa više ognjišta za više porodica. Žene nose pojaseve oko struka i vrata, dok muškarci nose široke pojaseve, ogrlice i trake za glavu. Prave jednostavne čamce za ribolov, ali ne izlaze na otvoreno more. Koriste metalne predmete dobijene od olupina brodova i morskog nanosa. Takođe koriste duge lukove. Njihov jezik je nerazumljiv i ostaje misterija.

Izvor: Venturing wild/Shutterstock

Zašto je Severni Sentinel zabranjena zona?

Nakon cunamija u Indijskom okeanu 2004. godine, nagađalo se da su Sentinelci možda izumrli. Helikopter koji je poslat u izviđanje, dočekao je muškarac koji je gađao letjelicu strijelom, pokazujući da je pleme preživjelo. Od 2005. godine ulazak na ostrvo je strogo zabranjen zbog neprijateljskog stava domorodaca i opasnosti od prenosa smrtonosnih bolesti. Godinu dana kasnije, dva krivolovca koja su se približila ostrvu, ubijena su dok su spavala. Helikopter, poslat da preuzme tela, takođe je napadnut i morao je da se povuče.

(MONDO)