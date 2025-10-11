Usamljeni svjetionik i čovek koji ga čuva: Kako izgleda život na Sušcu, ostrvu koje ima jednog stanovnika?

Sušac, usamljeni kamen u južnom Jadranu, nudi susret sa prirodom kakav se više rijetko doživljava – sirov, iskren i veličanstven. Naš sagovornik V.A. ga je letos posjetio, a sa nama dijeli priču o ovom jedinstvenom mjestu u Hrvatskoj.

Izvor: Ustupljene fotografije V.A.

Nasred Jadrana postoji jedno ostrvo koje nećete pronaći na razglednicama, ali ćete ga zauvijek nositi u srcu ako ga jednom posjetite.

To je Sušac, usamljeni kamen u plavetnilu, daleko od kopna, civilizacije i svakodnevne buke. Ostrvo na kojem, zvanično, živi samo jedan čovjek - svetioničar i kome povremeno, mada na drugom kraju, društvo pravi pastir koji dovozi ovce na ispašu.

Kako kaže naš sagovornik, V.A. koji je ljetos posetio ovo ostrvo, "to je mjesto gdje dan ne mjeriš satima, već ritmom vjetra i šapatom talasa".

Do Sušca se ne stiže lako. Od Lastova do njega treba ploviti ribarskom barkom više od dva sata. Ali čim zakoračite u tu modru pučinu, shvatite da ste krenuli ne samo na putovanje kroz prostor, već i kroz sebe.

Sušac na karti Jadrana

Izvor: Shutterstock/PredragLasica

"Tijelo mi je samo pronašlo ritam talasa. Glava mirno u centru, kukovi prate barku. Nije mi bilo muka. Samo zahvalnost što postojim tu gdje jesam", priča naš sagovornik.

Sušac iz daljine izgleda kao usamljeni komad stijene, bačen u more. Na jednoj strani uzdiže se u brdo, dok se s druge strane strmo spušta u more. Postoje samo dva mjesta na kojima može da se pristane. Iznad svega, kao tiha straža čoveka nad prirodom, stoji veliki svetionik - svjedok vekova, oluja i samoće.

U maloj uvali, gdje se barka vezuje, čekali su lanternistu, čovjeka koji živi mjesec dana na ostrvu, pa se mjesec dana vraća kući.

Dok su čekali, V.A. pamti šum vetra, miris slanog mora, krike sokolova koji u stijenama prave gnijezda.

"Taj trenutak tišine nije bio prazan. Bio je pun života. Znao sam da sam bezbjedan, jer postoji neko ko vodi računa", navodi on.

Prema njegovim rečima, unutrašnjost svetionika iznenađuje.

"Sve što jednom čovjeku treba nalazi se u prizemlju - kuhinja, soba, kupatilo. Struja dolazi iz agregata, voda se štedi, a veče je ispunjeno večerom, bevandom i pričama u dijalektu, dok sunce nestaje iza linije mora", opisuje nam svetionik V.A.

"'Oćeš melona?" upitao ih je lanternista, jednostavno, domaćinski.

"I zaista, osjećaj je kao da ste ušli u kuću starog prijatelja, samo što se ta kuća nalazi usred ničega", navodi on.

Samo vjetar, more, kamen i ti

Kako ističe, noć na Sušcu je posebna.

"Toliko tiha da čujete i sopstveni dah. Svetla dalekih ostrva trepere kao zvezde na horizontu. To je osjećaj beskraja. Mir i strah u isto vrijeme. Svet koji je stao i pustio tebe da dišeš", nastavlja on.

Jutro je stiglo nježno. Petao je zapevao, životinje su slobodno šetale po ostrvu, jer nema ni saobraćaja, ni opasnosti.

Sušac

Izvor: Ustupljene fotografije V.A.

"Samo vjetar, more, kamen i ti. Na bijelim stazama drobljenog kamena, kroz nisko rastinje i miris soli, dan počinje bez žurbe".

Na kraju, lanternista ih je starim traktorom povezao do barke, "kao da ga ne vozi mašina, već instinkt," priseća se V.A.

I kad su se ponovo ukrcali na barku za povratak, ostalo je osećanje koje se rečima teško prenosi - na Sušcu si istinski na kraju svijeta.

Čovjek koji čuva svetlost

"Sve što zovemo svakodnevicom ostaje daleko iza, a ispred tebe je mir. Čista tišina. Istina prirode. I čovek koji, u tom svijetu bez gužve, još uvek čuva svjetlost", zaključuje naš sagovornik.

Svetioničar je u Sušcu jedini popisani stanovnik

Izvor: TOPICMedia / Bodo Mller / Alamy / Alamy / Profimedia

Sušac se zvanično nalazi u južnom Jadranu, jugozapadno od ostrva Lastovo, i pripada Hrvatskoj. Udaljen je od obale više od 20 kilometara, pa je često obavijen maglom i okružen moćnim morskim strujama, što ga čini teže dostupnim i još više tajanstvenim. Iako je danas nenaseljen, osim svjetioničara, ostrvo ima dugu pomorsku prošlost, služilo je kao orijentir za brodove vekovima unazad.

Jedna od lokalnih legendi kaže da je ostrvo dobilo ime po tome što na njemu nema izvora slatke vode - sve se mora donijeti.

Zbog toga je i nazvano "Sušac", što znači "suvo". Ali baš ta surovost i izolovanost dale su mu poseban karakter.

Mnogi vjeruju da je ostrvo ispunjeno energijom koja čisti duh, jer kada ostaneš sam na Sušcu, sve nebitno ostaje za tobom, a ono što jesi, to ostaje s tobom.

(M.A./EUpravo zato)