Grčko ostrvo sa 27 stepeni u septembru: Zovu ga "raj na zemlji", mnogima omiljena destinacija za jesenji odmor

Ako tražite savršenu destinaciju za septembarski odmor, grčko ostrvo Skijatos je pravo mjesto. Sa prosječnim temperaturama u septembru od 25°C, a maksimalnim dnevnim vrijednostima do 27°C, ovo malo ostrvo u severozapadnom Egejskom moru obećava idealno vrijeme za sunčanje i kupanje.

Razlog zbog kojeg turisti dolaze ovdje je njegova prirodna lepota i živahna atmosfera. Ostrvo ima čak 60 plaža sa kristalno čistim morem, okruženo gustim borovim šumama, a najpoznatija je plaža Koukounaries, koja se smatra trećom najlepšom plažom u Mediteranu.

Skijatos nudi i bogatu noćnu scenu - od restorana sa tradicionalnom grčkom kuhinjom, preko pabova, do noćnih klubova koji rade do ranih jutarnjih sati. Zahvaljujući blizini aerodroma, posetioci plaža mogu uživati u adrenalinskom doživljaju gledanja aviona kako polijeću i slijeću samo nekoliko metara iznad glava.

Ostrvo je slikovito, netaknuto i idealno za sve koji žele da spoje opuštanje sa aktivnim odmorom. Ljubitelji prirode mogu istraživati brojne staze kroz borove šume, dok ljubitelji vodenih sportova imaju na raspolaganju jedrenje, vožnju kajakom ili ronjenje u tirkiznom moru.

Putnici koji su posetili Skijatos hvale ga kao "raj na zemlji". Mnoge turiste posebno privlači autentičnost ostrva - iako je poznato po filmu, Skijatos zadržava jednostavnost i šarm pravog grčkog ostrva.

Ako planirate septembarski odmor, Skijatos nudi savršenu kombinaciju sunca, plaža, prirode i zabave - mjesto gdje svaki trenutak može biti kao sa razglednice.

