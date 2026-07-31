Koje će evropske destinacije biti hit godine: Jedna zemlja je najveće iznenađenje

Dok je Španija i dalje najpopularnija destinacija, dvije zemlje iznenadile su rekordnim rastom rezervacija, a putnici sve više biraju autentična iskustva umjesto klasičnih ljetovališta.

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Nova analiza kompanije Amadeus Travel Intelligence i Svetske turističke organizacije UN (UN Tourism) pokazuje koje evropske destinacije bilježe najveći rast interesovanja turista, koja tržišta podstiču potražnju i kako se razvija avio-saobraćaj širom kontinenta.

Uprkos rastu cijena avionskog goriva i poskupljenju putovanja, evropski turizam nastavlja stabilan oporavak. Prema izvještaju Travel Insights 2026: Focus on Europe, Evropa i dalje uspješno odoleva izazovima i ostaje najposećenija turistička regija na svijetu.

Od maja 2025. do aprila 2026. godine broj putnika porastao je za 2,3 odsto, dok je popunjenost hotela povećana za dva procenta u odnosu na prethodni period.

Tokom prvog tromjesječja 2026. Evropa je ugostila više od 130 miliona međunarodnih turista, što predstavlja rast od četiri odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći rast broja dolazaka zabilježen je u Centralnoj i Istočnoj Evropi, gdje je povećanje iznosilo šest odsto. Južna i sjeverna Evropa ostvarile su rast od po četiri procenta, dok je Zapadna Evropa zabilježila povećanje od dva odsto.

Gdje turisti najviše putuju?

U periodu od aprila do septembra 2026. očekuje se više od 160 miliona putnika u evropskom avio-saobraćaju.

Najveća emitivna tržišta i dalje su Sjedinjene Američke Države, Španija i Njemačka, dok najveći rast broja putovanja bilježe turisti iz Japana, Danske i Egipta.

Broj pretraga putovanja iz Japana porastao je čak 62 odsto, što je rezultiralo povećanjem rezervacija od 19 procenata, najviše među svim tržištima.

Španija i dalje broj jedan, Češka najveće iznenađenje

Španija je i dalje najpretraživanija i najrezervisanija turistička destinacija u Evropi.

Prizor sa plaže u Malagi

Izvor: Gustavo Valiente / Parsons Media / Zuma Press / Profimedia

Ipak, najveći rast rezervacija ostvarila je Češka, sa povećanjem od 18 odsto u odnosu na prošlu godinu, dok je Island na drugom mjestu sa rastom od 11 procenata.

Češka se našla i među najtraženijim destinacijama u Centralnoj i Istočnoj Evropi, a popunjenost hotelskih kapaciteta, nakon slabijeg početka godine, ponovo je premašila 60 procenata.

Ulice Praga

Izvor: Volker Vornehm/Shutterstock

Među destinacijama koje bilježe snažan rast nalaze se i Island i Danska.

Autori izvještaja ocjenjuju da sve više turista bira putovanja koja nude autentična kulturna iskustva, boravak u prirodi i manje posjećene destinacije, umjesto tradicionalnih turističkih centara.

Istovremeno, Uzbekistan i Tadžikistan zabeležili su najveći rast interesovanja na internetu, čak 64 odsto više pretraga nego prošle godine.

Veliki rast bilježe i Švajcarska (36 odsto), Švedska (36), Danska (34), Irska (33), Belgija (32) i Norveška (31 procenat).

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Jug Evrope prednjači po broju novih avio-linija

Tokom jula i avgusta zemlje južne i mediteranske Evrope očekuju gotovo 70 miliona putnika u avio-saobraćaju.

Upravo ovaj dio kontinenta bilježi najveće širenje mreže letova. U proteklih godinu dana otvoreno je oko 1.100 novih avio-linija.

Najviše novih ruta pokrenuto je iz Njemačke (96), Francuske (58), Italije i Španije (po 51). Među novim linijama nalaze se i letovi između Slovačke i Španije, Etiopije i Portugala, kao i Kine i Grčke.

Turisti sve ranije planiraju odmore

Istraživanje pokazuje da većina putnika rezerviše letovanje znatno unapred.

Čak 53 odsto rezervacija za destinacije u južnoj i mediteranskoj Evropi napravljeno je najmanje mjesec dana prije putovanja, dok je najčešći period rezervacije između dva i šest mjeseci unaprijed.

Ipak, interesovanje za last minute aranžmane i dalje je veliko. Oko 29 odsto putnika rezerviše putovanje između jednog i 14 dana prije polaska, dok još 17 procenata rezerviše odmor između 15 i 30 dana unaprijed.

Autori izvještaja navode da ovakav trend otvara prostor za kratkoročne promotivne ponude, vikend-pakete i fleksibilnije formiranje cijena.

Putovanja sve više biraju osobe srednjih godina

Najveći dio turističke potražnje u Evropi dolazi od putnika starosti između 46 i 65 godina, koji čine oko 30 odsto svih putnika na kontinentu.

Njihov udio još je veći u velikim gradovima poput Londona, Pariza i Madrida.

Mladi u Londonu

Izvor: Shutterstock/ Elena Rostunova

Prema ranijim istraživanjima kompanije Amadeus, ova grupa turista najviše je zainteresovana za autentična lokalna iskustva, upoznavanje kulture, odmor usmjeren na zdravlje i kvalitetniji doživljaj destinacije.

Autori zaključuju da upravo ova populacija, koja je spremna da izdvoji više novca za putovanja, predstavlja jedan od glavnih pokretača evropskog turizma, dok mlađi putnici i dalje imaju značajnu ulogu u održavanju raznovrsne turističke ponude.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)