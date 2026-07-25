Pariz, London ili Rim - koji evropski grad nudi najviše za vaš novac? Razlike će vas iznenaditi

Tri evropske prestonice godinama su među omiljenim destinacijama turista, ali svaka nudi potpuno drugačije iskustvo. Evo kako stoje kada se uporede troškovi smještaja, hrane, prevoza i turističkih atrakcija.

Izvor: Mondo - Haris Krhalić

London, Pariz i Rim decenijama su među najpoželjnijim destinacijama za kratka putovanja u Evropi. Svaki od ova tri grada ima svoj prepoznatljiv karakter, od svjetski poznatih znamenitosti i vrhunskih muzeja, preko bogate gastronomske ponude, do jedinstvene atmosfere koja privlači milione turista iz godine u godinu.

Ako planirate vikend u nekoj od evropskih prestonica, izbor neće biti lak. Zato smo uporedili ono što putnicima najviše znači - atrakcije, prevoz, smještaj, restorane i cijene.

London - grad koji nikada ne prestaje da iznenađuje

London i dalje važi za jednu od najatraktivnijih evropskih destinacija. Pored čuvenih znamenitosti poput Big Bena, Bakingemske palate i Tower Bridgea, britanska prestonica neprestano dobija nove restorane, hotele i kulturne sadržaje.

Grad je odlično povezan sa ostatkom Evrope zahvaljujući aerodromima Hitrou i Getvik, ali i brzim vozovima Eurostar.

Posjetioci mogu da obiđu neke od najpoznatijih svjetskih muzeja, poput Britanskog muzeja i Nacionalne galerije, da uživaju u predstavama na čuvenom Vest Endu ili istraže živopisne četvrti kao što su Kamden i Šordič.

Izvor: Sergii Figurnyi / Shutterstock.com

London je i gastronomska prestonica, sa velikim brojem restorana nagrađenih Mišlenovim zvjezdicama, ali i tradicionalnim britanskim pabovima.

Prema rang-listi sajta Tripadvisor, London je proglašen najboljom evropskom destinacijom za 2026. godinu.

Ipak, ova prestonica ima i jedan veliki nedostatak, a to su visoke cijene.

Tokom glavne turističke sezone noćenje u hotelu sa tri zvjezdice u proseku košta oko 314 evra, večera za dvije osobe u restoranu srednje kategorije oko 94 evra, dok karta za gradski prevoz iznosi oko 3,5 evra.

Pariz - spoj romantike, umjetnosti i modernog grada

Francuska prestonica posljednjih godina doživjela je brojne promene, naročito nakon Olimpijskih i Paraolimpijskih igara 2024.

Izvor: EUpravo zato/Nataša Pavlović

Pariz je postao zeleniji i prilagođeniji biciklistima, sa više od 1.000 kilometara biciklističkih staza, dok se mreža metroa dodatno proširuje.

Istovremeno, grad ulaže i u kulturu. Luvr prolazi kroz najveću obnovu u posljednjih nekoliko decenija, uključujući i novi prostor namijenjen čuvenoj Mona Lizi. Muzej Orse dobio je novu galeriju, a Fondacija Kartije za savremenu umjetnost postala je jedna od novih kulturnih atrakcija.

Naravno, nijedna posjeta Parizu nije potpuna bez obilaska Ajfelovog tornja, obnovljene katedrale Notr Dam i šetnje uz obalu Sene uz nezaobilazni francuski kroasan ili pain au chocolat.

Ajfelov toranj u Parizu

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Pariz raspolaže sa više od 120 restorana sa Mišlenovim zvjezdicama, što ga svrstava među najbolje gastronomske destinacije u Evropi.

Troškovi su nešto niži nego u Londonu. Noćenje u hotelu sa tri zvjezdice tokom sezone košta oko 280 evra, večera za dvije osobe oko 70 evra, dok karta za gradski prevoz iznosi 2,5 evra

Hrana u restoranu u Parizu

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

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Rim - istorija na svakom koraku i najpovoljniji izbor

Rim je posljednjih godina posebno privukao pažnju zahvaljujući jubilejskoj 2025. godini, tokom koje su obnovljene brojne znamenitosti i uređeni javni prostori.

Ponovo je otvoren arheološki park Largo di Tore Argentina, mjesto na kojem je ubijen Julije Cezar, dok su širom grada organizovane velike izložbe posvećene Karavađu.

Italijanska prestonica dobila je i niz luksuznih hotela, među kojima su Palazzo Talìa, Bvlgari Roma, Six Senses Rome i Romeo Roma.

Istovremeno, unapređuje se i javni prevoz. Produženje metro linije C olakšava kretanje kroz istorijski centar, a planirano je i proširenje pješačkih zona oko Koloseuma i Trga Venecija.

Posjeta Rimu nezamisliva je bez obilaska Panteona, bacanja novčića u Fontanu di Trevi i uživanja u autentičnom italijanskom sladoledu.

Vidi opis Pariz, London ili Rim - koji evropski grad nudi najviše za vaš novac? Razlike će vas iznenaditi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 8 8 / 8

Od tri upoređena grada, Rim je i najpovoljnija destinacija.

Prema podacima platforme Numbeo, večera za dvije osobe u restoranu srednje kategorije košta oko 60 evra, karta za gradski prevoz 1,5 evro, dok noćenje u hotelu sa tri zvjezdice u prosjeku iznosi 254 evra.

Koji grad izabrati?

Ako želite bogatu kulturnu ponudu, vrhunske muzeje i živ noćni život, London je teško nadmašiti, ali je i najskuplja opcija.

Za ljubitelje umjetnosti, romantike i francuske kuhinje, Pariz ostaje jedan od najboljih izbora.

Ukoliko želite spoj istorije, odlične hrane i nešto povoljnijih cijena, Rim nudi možda i najbolji odnos cijene i kvaliteta za kratki odmor u Evropi.

(EUpravo zato/euronews.com)