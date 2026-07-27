Obišao je 100 zemalja, ali u ovaj dio svijeta ne želi da se vrati: "To su mjesta bez duše"

Putnik i Jutjub kreator Gabrijel Moris, koji je obišao 100 zemalja, otkrio je koji dio svijeta smatra najmanje zanimljivim za putnike i objasnio zašto ga naziva "mjestom bez duše".

Izvor: Youtube/Gabriel Traveler

Putnik i Jutjub kreator sadržaja Gabrijel Moris više od tri decenije obilazi svijet, a do sada je posjetio čak 100 zemalja na šest kontinenata. Tokom svih tih putovanja, kaže da je upoznao brojne kulture i obišao neka od najljepših mjesta na planeti, ali postoji jedan dio svijeta u koji nema želju da se vrati.

U svom najnovijem videu pod nazivom "Bio sam u 100 zemalja, koje mjesto je najgore?", Moris je kao najmanje omiljenu destinaciju izdvojio zemlje Persijskog zaliva, ističući da ga nijedna od njih nije posebno impresionirala.

"Gradovi bez duše"

Moris je naglasio da u svoju ocjenu ne uključuje Iran, koji nije posjetio, ali smatra da većina gradova u državama Persijskog zaliva nema mnogo toga da ponudi turistima.

"Moj najmanje omiljeni dio svijeta je Persijski zaliv. Ne uključujem Iran jer tamo nisam bio, a djeluje mi kao nevjerovatna zemlja. Ali ne vjerujem da duž Persijskog zaliva ima naročito mnogo lijepih stvari za vidjeti", rekao je.

Tokom putovanja obišao je Saudijsku Arabiju, Kuvajt, Bahrein, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, uključujući Dubai i Abu Dabi, ali tvrdi da ga nijedna od tih destinacija nije posebno oduševila.

Kako kaže, gradovi su puni nebodera i širokih avenija, ali im nedostaje atmosfera koju traži na putovanjima.

"Ulice su gotovo prazne osim ljudi u automobilima. Nema živih pijaca ni uličnog života. Sve djeluje veoma slično – veliki soliteri, ogromne udaljenosti i mnogo saobraćaja. Možete otići u tržni centar ili restoran, ali meni to nije dovoljno zanimljivo", objasnio je.

"Mogao bih da ih zamijenim jedan za drugi"

Moris smatra da gradovima u ovom dijelu svijeta nedostaje autentičnost.

"To su mjesta bez duše. Mogli biste me ostaviti u bilo kojem od tih gradova i, osim ako ne vidim Burdž Kalifu ili neki drugi prepoznatljiv simbol, ne bih znao gdje se nalazim. Svi izgledaju gotovo isto", rekao je.

Ipak, ističe da su to sigurne, čiste i uređene zemlje pogodne za život i podizanje porodice.

"Nisu to loša mjesta za život. Sigurna su, čista i nema mnogo problema. Ali kao putnička destinacija meni jednostavno nisu zanimljiva", dodao je.

Nedostaje kontakt sa lokalnom kulturom

Jedan od razloga zbog kojih nije stekao pozitivan utisak jeste i činjenica da je, kako tvrdi, tokom putovanja mnogo češće komunicirao sa radnicima iz Indije, Pakistana i Bangladeša nego sa lokalnim stanovništvom.

"Većinu ljudi koje sretnete čine radnici iz Južne Azije koji rade u hotelima, restoranima i tržnim centrima. Zbog toga nemate pravi osjećaj lokalne kulture", smatra Moris.

Neprijatno iskustvo u Kuvajtu

Putopisac je ispričao i da je tokom boravka u Kuvajtu doživio situaciju koju opisuje kao traumatičnu, kada ga je obezbjeđenje zaustavilo dok je snimao u blizini jedne palate.

"Prišao sam kada su me pozvali jer nisam želio da pogoršam situaciju. Postavili su mi nekoliko pitanja o tome šta snimam i na kraju me pustili. Iako se sve dobro završilo, bilo je veoma stresno jer nisam znao kako će se situacija razvijati", rekao je.

Dodao je da je u tom trenutku razmišljao o različitim mogućim ishodima i da je jedino želio da što prije napusti zemlju bez dodatnih problema.

Iako Katar i Dubai izdvaja kao najbolja mjesta u regionu, Moris zaključuje da nema želju da se ponovo vrati u zemlje Persijskog zaliva, ističući da je riječ isključivo o njegovom ličnom utisku nakon brojnih putovanja.

(Nova S/MONDO)