Savjeti za uštedu na putovanjima: Mladi Nijemac obišao je sve zemlje na svijetu

Luka Pferdmenges (23) iz Njemačke počeo je da putuje sa samo 14 godina.

Izvor: YouTube/TheGermanTravelGuy

Kao strastveni žongler, Luka Pferdmenges (23) iz Njemačke odlazio je u razne evropske gradove kako bi nastupao na žonglerskim konvencijama, a tokom tih putovanja razvio je veliku strast prema istraživanju svijeta. Kada je pandemija korona virusa počela 2020. godine, njegova karijera žonglera je stala, pa je odlučio da će, čim se svijet ponovo otvori, početi da putuje punim tempom.

Tada je sebi postavio cilj - da obiđe svaku zemlju na planeti. Samo pet godina kasnije, uspio je da poseti svih 195 država. Nakon stotina letova i boravka u hotelima i hostelima širom svijeta, Luka je prikupio niz savjeta koji olakšavaju putovanje. Otkrio je i trik koji mu je, kako tvrdi, uštedeo ogroman novac.

U nedavnom razgovoru za "Dejli mejl", objasnio je kako sam pravi svoja presjedanja prilikom rezervacije letova, što mu je znatno smanjilo troškove.

"Često možete da putujete znatno jeftinije ako pretražujete letove iz vaše lokacije ka svim destinacijama. Zatim idete korak po korak kroz najjeftinije rezultate i pokušavate da ih 'povežete' sa drugim letovima. Možda je najjeftiniji let do Budimpešte, pa onda otvorite novu karticu i tražite letove iz Budimpešte ka svim destinacijama.

"Često se tada pojavljuju kombinacije koje su ranije bile jako skupe, a sada su znatno jeftinije. To je bio jedan od najboljih trikova koji mi je omogućio da putujem vrlo povoljno", rekao je Luka.

Dodao je i da štedi tako što putuje van sezone i umjesto hotela bira hostele.

"Smještaj je često najveći trošak u nekoj zemlji", objasnio je.

A ako ipak odlučite da odsjednete u hotelu i putujete u veliki grad sa mnogo opcija, savjetuje da sačekate posljednji trenutak, jer tada hoteli mogu da vam ponude dobru cijenu za popunjavanje praznih soba.

"U velikim gradovima često možete da nađete last-minute ponude za isti dan. Tamo je konkurencija među dobrim hotelima velika. I prije nego što ostave sobu praznu, hoteli će tokom dana spuštati cijenu. Spavao sam u hotelima sa pet zvezdica u Dubaiju za 20 evra po osobi", rekao je Luka.

Luka je takođe preporučio da investirate u pristup aerodromskim salonima, bilo putem kreditne kartice ili učlanjenjem u lojalti program neke avio-kompanije.

"Tako efektivno dobijate neograničen obrok na svakom aerodromu, što vam štedi mnogo novca na hranu", rekao je.

Na kraju, istakao je da je važno da spakujete što manje stvari, jer se predaja prtljaga često dodatno naplaćuje.

"Većinu svojih putovanja sam obavio sa samo jednim rancem. Lakše je, jeftinije i praktičnije. Nikada ne morate da čekate prtljag i imate mnogo više slobode", objasnio je.

Ovaj zaljubljenik u putovanja, koji živi od prihoda sa društvenih mreža, procjenjuje da je u posljednjih pet godina potrošio oko 116.000 dolara na putovanja. Na kraju je priznao da ne bi preporučio drugima da žive "na putu" kao on.

"Ne bih to preporučio, jer se mnogo toga odričete zbog ovog načina života. Skoro nikad niste kod kuće, rijetko viđate porodicu i prijatelje, a i veoma je skupo. Ipak, zahvalan sam što sam to mogao da sebi priuštim zahvaljujući društvenim mrežama i to mi zaista pruža nevjerovatnu slobodu", rekao je Luka.

(MONDO)