Više od posla: Robert Dacešin, putnik - "Po temperamentu, bliži su nam Južnoamerikanci nego Slovenci" (Video)

Autor Vesna Kerkez
Gost nove epizode naše rubrike "Više od posla" je Banjalučanin Robert Dacešin - putnik, avanturista, influenser, vodič i autor nekoliko knjiga o putovanjima.

Robert Dacešin Izvor: MONDO

U razgovoru za MONDO otkrio nam je u kojim zemljama se osjećao najsigurnije, gdje više neće ići, ali i koliko mu se promijenila perspektiva sopstvene zemlje, nakon 125 posjećenih država.

Robert je magistar ekonomije i dugo je radio kao stručnjak za marketing, ali su putovanja (uz tenis) njegova najveća ljubav. I kako to obično biva, prevagnulo je ono što srce želi, a ne što "pamet" nalaže.

Za desetak godina obišao je 125 zemalja svijeta, prije godinu dana otvorio je i svoju agenciju, a dobitnik je i nekoliko priznanja za svoj rad.

Kaže da mu je BiH u Top 10 destinacija svijeta.

"Da sada gledam iz turističke perspektive, Bosna i Hercegovina bi sigurno bila među deset najljepših zemalja koje sam posjetio. Kada čovjek zna gdje da putuje, da pronađe fina sela, planine, kupališta i ljude, ova zemlja stvarno ima nevjerovatnu ponudu", rekao je Dacešin.

Dodaje da su ga posebno oblikovala iskustva iz Azije, Latinske Amerike i Afrike, ali i da je kroz putovanja shvatio koliko mjesto rođenja određuje životne prilike ljudi.

"Shvatiš da neko nije manje vrijedan zato što je rođen u Ugandi ili Burundiju. Mi imamo privilegiju što smo rođeni u Evropi, a često toga nismo svjesni", naveo je on.

Posebno emotivno govori o Grčkoj, zemlji kojoj se stalno vraća i koju smatra jednom od najboljih destinacija na svijetu.

"Grčka mi je broj jedan. Gostoprimstvo ljudi, hrana, ostrva i atmosfera su nešto što se ne može opisati riječima. Obišao sam Karibe i mnogo egzotičnih destinacija, ali i dalje mislim da je Grčka za more jedna od najboljih destinacija na planeti", kaže naš sagovornik.

"Najbolji ljudi su često u zemljama za koje svi misle da su opasne"

Govoreći o predrasudama, Dacešin kaže da su mu upravo zemlje koje mnogi smatraju nesigurnim ostale u najljepšem sjećanju.

Kao primjer naveo je Pakistan, gdje je, kako kaže, doživio nevjerovatnu gostoljubivost.

"U Pakistanu nam se dešavalo da ljudi koje prvi put vidimo ustanu usred noći da nas sačekaju i voze satima, bez ikakvog interesa ili novca. Samo zato što žele da lijepo doživiš njihovu zemlju", rekao je Dacešin.

S druge strane, priznaje da postoje i destinacije u kojima se osjećao nelagodno, posebno u zapadnoj Africi.

"Zapadna Afrika je baš surova i sirova. U pojedinim zemljama stalno imaš osjećaj da neko pokušava da te prevari ili izvuče novac samo zato što si stranac. To je potpuno drugačije iskustvo od većine drugih dijelova svijeta", naveo je on.

Govoreći o putovanjima danas, Dacešin smatra da je svijet mnogo sigurniji nego što ljudi misle i da su brojne predrasude posljedica medijskih narativa.

"Mislim da ljudi često preuveličavaju opasnosti. Ako si normalan, otvoren i poštuješ druge ljude, svijet je uglavnom veoma dobro mjesto za putovanje", poručio je on.

Dodaje da kroz svoju agenciju želi ljudima približiti daleke i neobične destinacije, ali i pokazati da putovanja više nisu luksuz rezervisan samo za bogate.

Pogledajte listu 5 najbizarnijih stvari s kojima se susreo tokom putovanja:

(MONDO, snimak, montaža i foto: Slaven Petković)

