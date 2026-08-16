Psi mogu da razlikuju emocije na ljudskom licu

Istraživanje Univerziteta u Beču pokazalo je da psi mogu razlikovati emocije na ljudskim licima, uključujući strah, ljutnju i tugu.

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Proučavanje mozga pasa pokazalo je da te životinje mogu da razlikuju emocije na ljudskim licima, utvrdili su istraživači Univerziteta u Beču, navodeći da je riječ o prvom naučnom dokazu takve sposobnosti.

"Psi su evoluirali zajedno sa nama kako bi razumjeli naše izraze lica i sarađivali sa ljudima, a prepoznavanje te činjenice može promijeniti način na koji komuniciramo sa njima i brinemo o njima", rekla je vodeći autor studije objavljene u naučnom časopisu "Aj sajens" Laura Kuaja.

U studiji su istraživači pomoću mašinskog učenja analizirali aktivnosti mozga 12 pasa koji su posmatrali fotografije ljudskih lica sa različitim izrazima.

Utvrđeno je da su regije mozga povezane sa višim kognitivnim funkcijama i obradom nagrade /temporalni korteks i kaudatno jezgro/ bile aktivirane isključivo pri prikazu nasmijanih lica nepoznatih osoba.

Prema studiji, ljutnja, strah i tuga nisu aktivirali te moždane regije.

Međutim, analizom aktivnosti cijelog mozga istraživači su otkrili različite obrasce koji omogućavaju razlikovanje straha od ljutnje i tuge, što predstavlja prvi dokaz da psi mogu da prepoznaju pojedinačne negativne izraze lica.