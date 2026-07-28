Moderni turisti neće da se prže na 40 stepeni: Ove su plaže sada hit, ali smještaj nije jeftin

Evropljani ove godine masovno masovno okreću leđa klasičnim ljetovalištima i biraju "kulkejšn" – nordijski odmor u duksericama i na prijatnih 15 stepeni.

Izvor: Alessandro Giamello / Alamy / Profimedia

Možda ste već čuli za novi turistički hit - putovanja pod nazivom „kulkejšn” (coolcation), skovan od engleskih riječi za “hlađenje” i “odmor”?

Dok su se Evropljani do juče otimali za slobodne ležaljke na sunčanoj Grčkoj ili Hrvatskoj, ove godine sve češće pakuju dukserice i kreću na ljetovanje sjever, gdje ih čeka prijatnih 15 stepeni. Ovaj novi trend pokrenuli su ekstremni toplotni talasi, požari i pretrpana turistička mjesta. Luksuzan godišnji odmor više ne znači prženje na suncu i 40 stepeni u hladu, već šetnja u prijatnom vremenu pored vodopada ili dremka pod toplim jorganom.

Apsolutni hit za ovakva putovanja nesumnjivo su norveška ostrva Lofoten. Ovaj arhipelag, smješten oko 200 kilometara sjeverno od Arktičkog kruga, nudi bijele pješčane plaže, tirkizno more, dramatične planinske vrhove i čuvene crvene ribarske kućice koje izgledaju kao da su iz bajke. Tokom ljeta sunce ovde gotovo da ne zalazi, a temperature se obično kreću između 12 i 18 stepeni. Dok turisti u južnoj Evropi očajnički traže hlad, ovde ljudi sa osmehom nose dukserice i lagane jakne.

Jedno od najljepših mjesta na Lofotenu jeste selo Reine, koje mnogi nazivaju najfotogeničnijom lokacijom u cijeloj Norveškoj. Ljubitelji pješačenja i planinarenja obavezno se penju na vrh Reinebringen, odakle se pruža nestvaran pogled na fjordove i okolna ostrvca.

Takođe, vrijedne posjete su i plaže Haukland i Kvalvika sa bijelim pijeskom i tirkiznom vodom, koje biste lako mogli da pomiješate sa egzotičnim rajem. Jedina razlika je u tome što vas umjesto tropskih 35 stepeni ovde čeka osvježavajuća hladnoća. Na romantičnim šetnjama društvo vam pravi takozvano ponoćno sunce, koje u ovo doba godine praktično ne zalazi ispod horizonta.

Lofoten privlači i ljubitelje kajakinga, ribolova ili posmatranja kitova. Autentične lokalne ribarske kućice, poznate kao "rorbu", često služe kao moderan i udoban smještaj, pa možete boraviti doslovno na nekoliko koraka od mora. Ukoliko želite da iskusite nešto zaista nesvakidašnje, produžite boravak na period između septembra i aprila, jer je to idealno vreme za posmatranje magične polarne svjetlosti.

Jedina mana ovog regiona jesu cijene, koje nikako nisu niske. Zbog toga se svakako isplati kupovina u supermarketima i samostalno pripremanje hrane. Apartmani i vikendice opremljeni su kuhinjama, a razlika u cijeni u odnosu na restorane je ogromna. Poredjenja radi, šolja kafe u kafiću košta između 3 i 5 evra, lagani ručak iznosi od 9 do 17 evra, dok je za pivo potrebno izdvojiti 8 do 13 evra. Smještaj u povoljnijim sobama košta od 40 do 75 evra po noći, dok iznajmljivanje apartmana ili manje kućice košta između 100 i 210 evra.

Ako vas ovakav način odmora privlači, Lofoten nije jedina opcija. Slične destinacije koje nude savršen beg od vrućina jesu Island sa svojim veličanstvenim vodopadima i vulkanima, maglom obavijene škotske visoravni, Finska Laponska oblast sa hiljadama jezera ili nestvarna Farska ostrva.

Tekst: Profimedia / Lepa&Srećna / J.G.