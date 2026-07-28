Zašto birati samo jednu destinaciju kada za nekoliko dana možete obići četiri grada? Novi trend u putovanjima osvaja Evropu, a istraživanje je otkrilo najbolje rute koje spajaju kratka putovanja, povoljne cijene, dobar provod i vrhunske atrakcije

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"Trip-maxxing" je novi trend u svetu putovanja koji podrazumijeva obilazak više gradova tokom jednog odmora, umjesto klasičnog boravka u samo jednom mjestu. Ideja je da putnici za kraće vrijeme iskuse više kultura, znamenitosti i atmosfera, uz pametno planiranje troškova.

Novo istraživanje kompanije FlixBus pokazalo je koje su evropske kombinacije gradova najbolje za ovakav način putovanja. Analizirane su rute sa četiri destinacije, gde nijedno putovanje između gradova ne traje duže od pet sati.

Rute su ocijenjene prema ukupnom vremenu putovanja, cijenama smještaja, troškovima izlazaka, količini atrakcija, noćnom životu i broju UNESCO zaštićenih lokacija u okolini gradova.

Ovo je pet najboljih ruta:

1. Berlin - Prag - Beč - Budimpešta

Ukupan rezultat: 28,8/40

Ova ruta zauzela je prvo mjesto jer svaki grad nudi nešto posebno i nijedna destinacija nije samo usputna stanica.

Putovanje počinje u Berlinu, gradu poznatom po bogatoj istoriji, umjetnosti i jednom od najboljih noćnih života u Evropi. Grad je odličan za šetnju, a smještaj je relativno pristupačan.

Sljedeći je Prag, udaljen manje od pet sati vožnje. Češka prestonica privlači posjetioce prelijepim starim gradom, Praškim zamkom i čuvenim Karlovim mostom. Takođe je jedan od povoljnijih evropskih gradova za turiste.

Treća stanica je Beč, potpuno drugačije iskustvo, elegantan grad poznat po kafićima, muzejima, klasičnoj muzici i raskošnoj arhitekturi. Posebno se izdvajaju Muzej istorije umetnosti i Bečka državna opera.

Put završava u Budimpešti, gradu poznatom po termalnim banjama, ruin barovima, Dunavu i impresivnom pogledu sa Ribarske tvrđave.

Budimpešta

Izvor: nito/Shutterstock

2. Berlin - Prag - Bratislava - Budimpešta

Ukupan rezultat: 28,1/40

Ova ruta je najbolja za putnike koji žele da prođu povoljnije.

Prve dvije destinacije su iste kao na prvoj ruti, ali posebnost predstavlja Bratislava -- često zanemarena u korist većih evropskih gradova.

Glavni grad Slovačke nudi šarmantan stari grad, Bratislavski zamak sa pogledom na Dunav, kao i brojne male restorane i vinske barove. Možda nije prvi izbor za samostalni odmor, ali kao dio višegradskog putovanja predstavlja odličnu stanicu.

'Za mnoge građane Dan ustava Slovačke je trenutak oblikovanja slovačkog identiteta', Michal Pavuk, ambasador Slovačke u Srbiji “For many citizens, Constitution Day represents the moment when Slovak identity was shaped.” – Michal Pavuk, the Slovakian Ambassador

Izvor: Shutterstock

3. Berlin - Prag - Vroclav - Krakov

Ukupno vrijeme putovanja: oko 11,7 sati

Ova ruta je među najbržima i posebno dobra za putnike sa ograničenim budžetom.

Posle Berlina i Praga sledi Vroclav, jedan od najljepših poljskih gradova, poznat po ostrvima povezanima sa više od 100 mostova, prelepom glavnom trgu i malim bronzanim figurama patuljaka koje su skrivene širom grada.

Putovanje se završava u Krakovu, nekadašnjoj poljskoj prijestonici. Grad je poznat po očuvanom srednjovjekovnom centru, velikom trgu Rynek Główny, istorijskim građevinama, dobroj hrani i živom noćnom životu. U blizini se nalazi i Memorijalni centar Aušvic-Birkenau.

Krakov, Poljska

Izvor: Snap Spot/Shutterstock

4. Amsterdam - Dortmund - Berlin - Prag

Ukupan rezultat: 27/40

Ova ruta je najbolje ocijenjena kada je kultura u pitanju i idealna je za one koji žele da krenu iz zapadne Evrope i postepeno putuju ka istoku.

Amsterdam je početna tačka, poznat po vrhunskim muzejima, kanalima, kafićima i živahnoj atmosferi. Posebno se izdvajaju Rijksmuseum, Van Gogov muzej i kuća Ane Frank.

Sljedeći je Dortmund, grad koji je iz industrijske prošlosti prerastao u kulturni centar, sa novim restoranima, barovima i atrakcijama poput jezera Phoenix, napravljenog na mjestu nekadašnje čeličane.

Put se završava u Berlinu i Pragu, gradovima koji nude spoj istorije, kulture i odličnog noćnog života.

Turisti i meštani na ulicama Amsterdama

Izvor: Shutterstock/Serhii_Tesliuk_Tesla

5. Frankfurt - Berlin - Prag - Beč

Ukupan rezultat: 26,9/40

Ova ruta je odlična za putnike koji dolaze avionom, jer je Frankfurt jedan od najbolje povezanih evropskih gradova.

Iako je poznat kao finansijski centar Njemačke, Frankfurt nudi mnogo više, muzeje uz rijeku Majnu, istorijski trg Römerberg i tradicionalne vinske barove.

Železnička stanica u Frankfurtu

Izvor: EUpravo zato

Nakon Frankfurta put vodi ka Berlinu, Pragu i Beču. Iako je ovo najduža ruta među prvih pet (oko 13 sati ukupne vožnje), putovanja su raspoređena kroz nekoliko dana, pa je veoma jednostavna za organizaciju.

"Ttrip-maxxing" pokazuje da je moguće za jedno putovanje obići više evropskih gradova bez velikih troškova. Centralna Evropa se posebno izdvaja jer su gradovi blizu, dobro povezani i nude mnogo različitih iskustava, od istorije i kulture do hrane, provoda i noćnog života.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)