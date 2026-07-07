Na trenutak zaboravite poznate metropole: Obratite pažnju na ove evropske dragulje koji osvajaju ljepotom i šarmom

Nova lista najljepših skrivenih destinacija za 2026. godinu otkriva lokacije koje osvajaju prirodom, istorijom i autentičnim doživljajem putovanja.

Izvor: Shutterstock/zedspider

Zaboravite na gužve u Parizu, Rimu i Barseloni. Širom Evrope i dalje postoje mjesta koja su ostala van glavnih turističkih ruta, a nude autentična iskustva, netaknutu prirodu i bogatu istoriju.

Od srednjovjekovnih gradića u Hrvatskoj do mirnih ostrva na italijanskim jezerima, ove destinacije predstavljaju skrivene dragulje koje bi trebalo da se nađu na listi putovanja za 2026. godinu.

Prema izboru organizacije European Best Destinations, ovo su neka od najljepših i još uvijek nedovoljno otkrivenih mjesta na Starom kontinentu.

Tibingen - njemački grad bogate istorije

Na jugozapadu Njemačke, nedaleko od Štutgarta, nalazi se slikoviti Tibingen, univerzitetski grad sa dugom tradicijom i bogatim kulturnim nasljeđem.

Tibingen

Izvor: Shutterstock/calado

Njegove uske ulice, šarene kuće i istorijske građevine privlače posjetioce željne autentične atmosfere. Posebno se izdvajaju crkva Svetog Georga, gradska vijećnica iz 15. vijeka sa astronomskim satom i dvorac Hohentibingen, u kojem se nalazi impresivna zbirka antičkih artefakata.

Šetnja uz rijeku Nekar, vožnja tradicionalnim čamcima i uživanje u lokalnim specijalitetima i vinima čine ovaj grad jednim od najljepših skrivenih kutaka Njemačke.

Motovun - istarska bajka na vrhu brda

U srcu Istre nalazi se Motovun, srednjovekovni gradić smješten na vrhu brežuljka iznad doline rijeke Mirne.

Motovun

Izvor: Shutterstock/Ondrej Bucek

Kamene uličice, drevne zidine i spektakularni pogledi na vinograde i šume stvaraju utisak kao da ste zakoračili u bajku. Motovun je posebno poznat po belim tartufima, zbog čega je omiljena destinacija ljubitelja gastronomije.

Tokom ljeta grad oživi zahvaljujući poznatom filmskom festivalu, dok su proljeće i zima idealni za mirniji i romantičniji odmor.

Ostrvo San Đulio - oaza mira na italijanskom jezeru

Na jezeru Orta u severnoj Italiji nalazi se malo ostrvo San Đulio, poznato i kao "Ostrvo tišine".

San Đulio

Izvor: Shutterstock/Greta Rosati

Ovo mirno mjesto privlači posjetioce prelijepim pogledima, istorijskim građevinama i opuštajućom atmosferom. U središtu ostrva nalazi se romanička bazilika Svetog Đulija iz 12. veka, dok benediktinski manastir dodatno doprinosi osjećaju spokoja.

Posebno iskustvo predstavlja šetnja stazom koja kruži oko ostrva i pruža nezaboravne poglede na jezero i okolne planine.

Alberobelo - grad iz bajke na jugu Italije

U italijanskoj pokrajini Pulja nalazi se Alberobelo, mjesto poznato po neobičnim kućama sa kupastim krovovima, takozvanim trulima.

Alberobelo

Izvor: Shutterstock/Nejdet Duzen

Ove bijele kamene građevine toliko su jedinstvene da su uvrštene na listu svjetske baštine UNESCO-a. Šetnja kroz četvrti prepune trula pruža osjećaj kao da ste u filmskoj scenografiji.

Posjetioci ovde mogu da uživaju u tradicionalnim italijanskim jelima poput orekjete tjestenine, burate i domaće fokacije, uz čuvena vina iz regije Pulja.

Meteori - manastiri između neba i zemlje

Jedno od najimpresivnijih mjesta u Grčkoj svakako su Meteori, monumentalne stijene na čijim vrhovima se nalaze pravoslavni manastiri.

Izgrađeni između 14. i 16. veka, ovi manastiri predstavljaju jedno od najvažnijih duhovnih i kulturnih nasljeđa Evrope. Danas je aktivno šest manastira, a posjetioci mogu da uživaju u spektakularnim panoramskim pogledima na Tesalijsku ravnicu.

Meteori

Izvor: Shutterstock

Osim obilaska manastira, Meteori su raj za planinare i ljubitelje prirode zahvaljujući brojnim stazama koje prolaze između stena i šuma.

Deset skrivenih evropskih dragulja za 2026

Prema izboru European Best Destinations, među najlepšim manje poznatim destinacijama u Evropi za 2026. godinu nalaze se:

Tubingen, Njemačka

Motovun, Hrvatska

Isola San Giulio, Italija

Alberobello, Italija

Meteora, Grčka

Fiskardo, Grčka

Kravica Waterfalls, Bosna i Hercegovina

Monsaraz, Portugal

Lago di Resia, Italija

Pérouges, Francuska

Ove destinacije pokazuju da Evropa i dalje krije brojna mjesta koja nisu preplavljena turistima, a nude jedinstven spoj prirodnih ljepota, istorije i autentične lokalne kulture.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)