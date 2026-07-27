Poslije pet godina potpunog sljepila ponovo vidi: Ljekari izveli zahvat kakav medicina do sada nije zabilježila

Ljekari u Torinu izveli su prvi zahvat ove vrste u svijetu – pacijentkinji su presadili zdrave dijelove jednog oka na drugo, uključujući i makulu, nakon čega je ponovo počela da vidi.

Izvor: www.lastampa.it

Ljekari Univerzitetske očne klinike bolnice "Molinete" u Torinu izveli su zahvat koji do sada nije zabilježen u svjetskoj medicini. Šezdesetsedmogodišnjoj Eleni presađeni su zdravi dijelovi jednog oka na drugo, uključujući i makulu, centralni dio mrežnjače, zahvaljujući čemu je poslije više od pet godina potpunog sljepila ponovo počela da vidi.

Kompleksnu operaciju predvodio je profesor Mikele Reibaldi, a medicinski tim je prvi put uspješno obavio potpunu autotransplantaciju prednjeg segmenta oka i centralnog dijela mrežnjače između dva oka iste pacijentkinje.

Vid izgubila poslije teške saobraćajne nesreće

Elena je oslijepila nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj su joj oba oka ozbiljno povrijeđena, ali na potpuno različite načine.

Na lijevom oku nepovratno je stradao očni živac, zbog čega ono više nije moglo da prenosi vizuelne informacije do mozga. Ipak, ostale strukture tog oka ostale su očuvane i zdrave.

Desno oko je, s druge strane, i prije nesreće bilo pogođeno oboljenjem makule, dok su naknadne povrede dodatno uništile mrežnjaču i ozbiljno oštetile rožnjaču. Nestale su i matične ćelije neophodne za njeno obnavljanje, pa klasična transplantacija rožnjače nije bila moguća.

Zbog kombinacije ovih povreda, Elena je godinama živjela u potpunom mraku.

Zdrava tkiva jednog oka spasla drugo

Rješenje koje su ljekari pronašli zasnivalo se na tome da iskoriste zdrave strukture lijevog oka, koje zbog oštećenog živca više nije moglo da vidi, i prenesu ih na desno oko, koje je zadržalo vezu sa mozgom.

Hirurzi su u jednom anatomskom bloku presadili rožnjaču, beonjaču, vežnjaču i centralni dio mrežnjače, odnosno makulu. Upravo je transplantacija makule predstavljala dio zahvata koji do sada nikada nije izveden.

Na taj način ljekari su od dva teško oštećena oka uspjeli da rekonstruišu jedno koje ponovo može da prima i prenosi vizuelne informacije.

Operacija je bila izuzetno zahtjevna i trajala je skoro šest sati. U njoj su učestvovali oftalmolozi, anesteziolozi, medicinske sestre i drugi članovi bolničkog tima.

Prvi rezultati ulivaju optimizam

Profesor Reibaldi ocijenio je da ovaj zahvat predstavlja novu granicu u očnoj hirurgiji. Prema njegovim riječima, istovremena transplantacija prednjeg segmenta oka ranije je izvedena samo jednom, takođe u Torinu, ali presađivanje centralnog dijela mrežnjače do sada nije bilo moguće.

Ljekari sada pažljivo prate kako će presađena mrežnjača funkcionisati u narednom periodu. Dosadašnji pregledi pokazali su da su se prenesena tkiva uspješno primila i da se funkcija oka postepeno poboljšava.

Elena još nije povratila vid u potpunosti, ali je napredak značajan. Ponovo može da prepoznaje lica, uočava predmete i snalazi se u prostoru, a ljekari se nadaju da će vremenom uspjeti da povrati veći dio samostalnosti u svakodnevnom životu.

Pas vodič bio uz nju i u bolnici

Poseban dio Elenine priče predstavlja njen pas vodič Džo, koji joj je godinama pomagao da se kreće i obavlja svakodnevne obaveze. Elena je u bolnicu stigla zajedno sa njim, a uprava ustanove dozvolila je da pas ostane uz nju tokom čitavog boravka na klinici.

Za medicinski tim, jedan od najemotivnijih trenutaka uslijedio je kada je Elena poslije operacije otvorila oči i uspjela da prepozna lice svog sina, ali i svog vjernog psa.

Direktor zdravstvenog centra Livio Trankida ocijenio je da je riječ o zahvatu bez presedana, izvedenom na samoj granici mogućeg. Istakao je da uspjeh nije rezultat samo hirurške vještine, već i saradnje čitavog medicinskog tima i brige koju su pružili pacijentkinji tokom liječenja.

Iako će biti potrebno vrijeme da se utvrdi pun domet nove metode, za Elenu je promjena već ogromna. Poslije više od pet godina provedenih u potpunom mraku, ponovo može da vidi svijet oko sebe.

(MONDO)