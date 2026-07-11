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Studentkinja iz Bangladeša ostvaruje san u Banjaluci: Medicina me dovela hiljadama kilometara od kuće 1

Studentkinja iz Bangladeša ostvaruje san u Banjaluci: Medicina me dovela hiljadama kilometara od kuće

Autori N.D. Autori Aloonline
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Studentkinja iz Bangladeša ostvaruje svoj san u Banjaluci.

whatsapp_image_2026-07-09_at_150825.jpeg Izvor: Aloonline/Screenshot

Dok brojni mladi iz Bosne i Hercegovine odlaze na studije u inostranstvo, sve više stranih studenata bira Banjaluku za svoje obrazovanje. Među njima je i Tasfia iz Bangladeša, koja je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci pronašla priliku da ostvari dugogodišnji san - da postane ljekar.

Tasfia kaže da se za studije u Banjaluci odlučila nakon što u svojoj zemlji nije uspjela da upiše medicinu.

"Od djetinjstva sam željela da budem doktor. Tražila sam mogućnost da studiram u inostranstvu, a Banjaluka se pokazala kao odličan izbor jer su studije pristupačnije nego u mnogim drugim državama, a diploma je priznata i cijenjena", ispričala je za Aloonline.

Prvi susret sa gradom, kaže, bio je potpuno drugačiji od života u rodnoj Daki.

"Oduševili su me priroda, zelenilo i mirna atmosfera. U Bangladešu je mnogo više gužve i buke, dok ovdje čovjek može da predahne. Nakon što se naviknete na novu sredinu, Banjaluka postane veoma prijatno mjesto za život", rekla je ona.

Posebno ističe podršku profesora i kolega, koji su joj, kako kaže, olakšali prilagođavanje.

"Profesori su uvijek spremni da pomognu i objasne gradivo. Nikada nisam imala osjećaj da prave razliku među studentima, a mnogo mi znači i to što imamo dosta praktične nastave i rada u bolnici", navela je Tasfia.

Najveći izazov bio joj je srpski jezik.

"U početku je bilo teško, ali smo imali odličnog profesora koji nas je učio od samih osnova. Danas razumijem veliki dio razgovora, iako još ne govorim tečno", kaže studentkinja.

Ističe da je studiranje medicine zahtjevno i da joj dani prolaze između predavanja, laboratorijskih vježbi i rada u bolnici.

Na kraju je izrazila želju da Univerzitet u Banjaluci u budućnosti obezbijedi studentski dom za strane studente i više zajedničkih aktivnosti sa domaćim kolegama, što bi, smatra, olakšalo prilagođavanje i učenje jezika.

"Svakome ko želi kvalitetne i pristupačne studije medicine u mirnom okruženju preporučila bih Banjaluku. Za mene je ovo bio pravi izbor", poručila je Tasfia.

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Tagovi

Banjaluka student Bangladeš medicina

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Komentari 1

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zole

Zašto nije otišla u Sarajevo tamo bi se osećala lagodnije i među svojima je

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