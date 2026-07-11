Automobil završio u kanalu u Tunjicama: Banjalučki vatrogasci imali četiri intervencije (FOTO)

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka tokom protekla 24 časa intervenisali su četiri puta, a među zahtjevnijim intervencijama bila je saobraćajna nezgoda u naselju Tunjice, gdje je automobil sletio u kanal pored puta.

Izvor: Vatrogasci Banjaluka

Kako je objavljeno na zvaničnoj Fejsbuk stranici banjalučkih vatrogasaca, prva intervencija zabilježena je juče u 19.30 časova u Tunjicama, gdje su vatrogasci pružili pomoć nakon saobraćajne nesreće.

Na fotografijama koje su objavili vatrogasci vidi se da je putnički automobil završio u kanalu pored puta. Za sada nije poznato da li je u ovoj saobraćajnoj nesreći bilo povrijeđenih.

Nakon završetka uviđaja, u 20.20 časova na istoj lokaciji izvršeno je sapiranje saobraćajnice kako bi bile uklonjene posljedice nezgode i omogućen bezbjedan saobraćaj.

Osim toga, vatrogasci su u 21.45 časova gasili požar niskog rastinja u naselju Miloševići, dok su jutros u 3.21 čas intervenisali zbog poplave u stanu u Bulevaru cara Dušana.